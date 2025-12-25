飲食店「東京チャイニーズ一凛」「TexturA」などを運営する株式会社ウェイブズ(所在地：東京都港区、代表取締役：多代圭悟、以下「当社」)が手がけ今春オープンした『esencia』(エセンシア：世田谷区玉川)が『チーズ工房【千】sen』(千葉県夷隅郡大多喜町)のチーズ職人柴田千代氏を招き、2025年12月27日(土)にコラボレーションディナーを開催する。国内外で高い評価を受け続けるチーズを、esenciaシェフの塩沼賢が得意とする素材を活かしたスペイン料理へと転化させる。





また、同じく株式会社ウェイブズが運営するスペイン王室御用達グルメストア日本一号店『Mallorca』(マヨルカ：世田谷区多摩川)もコラボレーションに参加。二子玉川に根付き10年の老舗グルメストアと今春オープンのフレッシュなスペイン料理店が結集し、近隣住民も注目のグルメイベントとなる。





【esencia】スタッフ写真





■『esencia × チーズ工房【千】sen × Mallorca』一夜限りのコラボディナー 詳細

開催日時 ： 2025年12月27日(土) スタート18：30 (ドアオープン 18：00)

開催場所 ： エセンシア(esencia)

所在地 ： 東京都世田谷区玉川2-5-5 Terrace FUTAKOTAMAGAWA 1F

コース内容： ワイン5杯 ＋ お料理5品

料金 ： お一人様16,000円 ※サービス料・消費税込み・キャッシュレス決済のみ

電話予約 ： 03-6805-7590

ネット予約： https://yoyaku.toreta.in/esencia/#/









■エセンシア (esencia)について

三田で16年続く老舗スペイン料理店COMEDORE MONRICOの姉妹店として、二子玉川にオープンしたesencia(エセンシア)。MONRICOで大切にしてきた素材に真摯に向き合う姿勢や、丁寧な心遣いを色濃く受け継ぐ。オープンキッチンでカウンター席メインの小規模店でお客様との距離はより近く、オーセンティックな店構えながらアットホームな雰囲気を大事にしています。

住所 ： 東京都世田谷区玉川2-5-5 Terrace FUTAKOTAMAGAWA 1F

アクセス ： 東急大井町線二子玉川駅 徒歩6分

駐車場 ： なし(近隣の駐車場をご利用ください)

支払い ： キャッシュレス決済のみ

Tel ： 03-6805-7590

定休日 ： 月曜日 + 不定休

営業時間 ： Lunch 11：30-14：30/Dinner 18：00-22：00

Instagram： https://www.instagram.com/esencia_tokyo/





【esencia】カウンター





【esencia】店内





【esencia】ファサード





【esencia】パエリア





【esencia】温菜(1)





【esencia】温菜(2)





日本各地の旬素材の味を生かす丁寧な手仕事。どこか和を感じる滋味深い味わいの料理。

ドリンクは料理に合わせたワインをメインでご提供。

COMEDORE MONRICOで研鑽を積んだシェフ、塩沼 賢がシェフとして切り盛りしています。









■チーズ工房千について

千葉県大多喜町にある築120年の古民家で、国産の「乳酸菌と酵母」を0.01グラム単位で調合し完全オリジナル、日本独自のチーズづくりに取り組んでいます。





【チーズ工房千sen】チーズ





過去の受賞歴

〇2025・鼓動 MONDIAL du FROMAGE GOLD賞

〇2024・鼓動 Japan Cheese Awards 最優秀部門賞

〇2023・鼓動 World Cheese Awards SILVER賞

・MONDIAL du FROMAGE BRONZE賞

・季節の熟成チーズ World Cheese Awards BRONZE賞

・うぶすな 第14 回 ALL JAPAN ナチュラルチーズコンテスト優秀賞

〇2022・縁 Japan Cheese Award 銅賞

・デザートチーズ結び Japan Cheese Award 銅賞

〇2021・季節の熟成チーズ 第13回ALL JAPANナチュラルチーズコンテスト 優秀賞

〇2020・うぶすな Japan Cheese Award 2020 銅賞

・豊熟 Japan Cheese Award 2020 銅賞

〇2019・うぶすな World Cheese Awards 2019 BRONZE賞

〇2018・豊熟 Japan Cheese Award 2018 銅賞

〇2018・酒粕のバーニャカウダ漬け Japan Cheese Award 2018 銅賞

〇2017・竹炭 濃厚熟成 第11回 ALL JAPAN ナチュラルチーズコンテスト 農林水産大臣賞

〇2016・竹炭 Japan Cheese Award 2016 銀賞

・チーズのオイル漬け Japan Cheese Award 2016 銅賞





＜チーズ職人 柴田千代氏＞





【チーズ工房千sen】柴田千代





千葉県大多喜町にあるチーズ工房【千】sen 店主。千葉県富里市出身。18歳でチーズ職人を志し、東京農業大学卒業後は北海道とフランスでの修行。2024年に大多喜町で築120年の古民家を改装しチーズ工房【千】senを開業。2017年11月1日には、国内のチーズ生産者にとって最高賞にあたる農林水産大臣賞を受賞。史上最速、女性初、関東初の受賞となった。2019年『情熱大陸』出演。国内産の乳酸菌酵母を利用した「うぶすな」がWorld Cheese Award2019-20 銅賞受賞と数々の快挙を成し遂げる。2022年フランス本部があるギルド協会よりギャルド・エ・ジュレ Garde et Jureを叙任する。日本の大地を醸すチーズ職人として世界に挑み続ける。









■マヨルカ (Mallorca)について





【Mallorca】ファサード





1931年の創業からスペイン・マドリードで愛され続けるスペイン王室御用達のグルメストアが2015年春に日本(二子玉)初上陸。歴史と伝統を守りつつ、新しい美味しさの追究、手づくりにこだわる。毎日完売になるマヨルカの大人気メニュー『塩クロワッサン“塩クロ”シリーズ』、TVやSNS各種メディアで注目の『バスクチーズケーキサンド』など、魅力的な商品を生み続けている。

住所 ： 東京都世田谷区玉川1-14-1二子玉川ライズS.C. テラスマーケット 2階

Tel ： 03-6432-7220

定休日 ： 施設に準ずる

営業時間 ： 9：00-22：00 (物販close 20：00・カフェレストランL.O. 21：00)

ホームページ： https://www.pasteleria-mallorca.jp/





■株式会社ウェイブズについて

当社は2006年に設立し、2026年に20周年を迎える飲食企業です。カジュアルなお店から、高級レストラン、スペイン王室御用達のカフェ・レストラン&デリカテッセンまで、幅広いジャンルの飲食店を16店舗(2025年12月現在)展開しています。

直近では焼鳥業態2号店目を2025年11月に品川に出店。来春は沖縄宮古島に「東京チャイニーズ一凛」系列の中華業態オープンも決定。





＜運営店舗＞

esencia (二子玉川)／COMEDOR MONRICO (田町)／中国酒家 大天門 (浜松町)／スペインバル Mon (大門) ／Mon- TERCERO (品川) ／レストラン CiRCULO (東京) ／El Puerto (豊洲) ／食堂 サムシン (丸の内)／焼鳥 さむしん(丸の内)／自然派ワイン・レストラン Bonne quela (大手町)／東京チャイニーズー凛 (築地)／TexturA (有楽町)／カフェ・レストラン＆ベーカリー Mallorca (二子玉川) ／マヨルカ ベーカリー(たまプラーザ)／鎌倉材木座 月と松 (鎌倉)／焼鳥 さむしんそのに(品川)／イチリン ハナレ(鎌倉)

ウェイブズ運営店舗のご紹介： https://whaves.co.jp/#restaurant





＜会社概要＞

会社名 ： 株式会社ウェイブズ

所在地 ： 東京都港区芝5-26-20 建築会館6F

代表者 ： 代表取締役 多代圭悟

設立 ： 2006年1月30日

資本金 ： 5,000万円

事業内容： 飲食店経営

URL ： https://whaves.co.jp/