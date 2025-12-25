株式会社Eikyu(本社：大阪府東大阪市、代表取締役：新井 大)が発案・製造販売する、累計販売実績200万個を突破した虫除けグッズ「おにやんま君(R)」と「あかねちゃん(R)」シリーズから、2026年2月27日(金)より発売をする特許取得をし進化した新商品「スーパーおにやんま君(R)」＆「プリティあかねちゃん(R)」の価格のお知らせと、新商品発売を機に、従来製品7点の価格の見直しが決定したことを併せてお知らせいたします。





【前回発表の新商品に関するプレスリリースはこちら】

https://www.atpress.ne.jp/news/555498





※(R)の表記は商標マークです。環境依存文字のため文字化けを防ぐ為に(R)で表記しております。





画像1





画像2





(画像はすべて、新商品の「スーパーおにやんま君(R)」「プリティあかねちゃん(R)」)





画像3





(画像左から、従来品の「あかねちゃん(R) ストラップタイプ」「おにやんま君(R) 安全ピンタイプ」)





先日お知らせした2026年2月27日(金)より発売の新商品「スーパーおにやんま君(R)」＆「プリティあかねちゃん(R)」。

従来品の大切な要素はそのままに、特許を取得し、ストラップ・安全ピンのどちらでも使用が出来る2WAY仕様です。

価格はそれぞれ、「スーパーおにやんま君(R)」が1,300円(税込1,430円)。「プリティあかねちゃん(R)」が1,100円(税込1,210円)で販売します。





また、物価上昇で様々な値上げが相次ぐ中、Eikyuでは、2026年1月1日より従来品7アイテムの価格を見直し、値下げを行うことも決定しました。

「日本製だからこそ「おにやんま君」がもっと手に取りやすい価格になれば嬉しい」「薬剤不使用の虫除けグッズを試してみたいが価格が少し気になる」というご愛用者様、お客様の声にお応えし、新商品の発売を機会に、人件費、製造コスト、輸送費等の見直しを行い、よりお求めやすい価格でご提供できるよう改定をいたしました。

もちろん、持ち運びに便利な専用ケース等の付属品もプライスダウン。

もっとMADE IN JAPANの製品を身近にしていただきたい。

株式会社Eikyuはこれからもお客様のお声を大切にし、ご満足いただける商品の提供に努めてまいります。





従来品は、2026年1月1日よりEikyu公式オンラインショップからお値下げ価格でご購入可能です。

(公式オンラインショップ： https://oniyanmakun.base.shop/ )









【2026年2月27日(金)より発売の新商品概要】

(以下全て税抜き)

(1) 商品名： スーパーおにやんま君

販売価格 ： 1,300円





スーパーおにやんま君PK





(2) 商品名： プリティあかねちゃん

販売価格 ： 1,100円





プリティあかねちゃんPK





【2026年1月1日からの従来品概要】

(3) 商品名：おにやんま君 安全ピンタイプ





おにやんま君 安全ピンタイプPK





(4) 商品名：おにやんま君 ストラップタイプ





おにやんま君 ストラップタイプPK





従来価格： (3)1,300円/(4)1,250円

新価格 ： (3)(4)どちらも各980円





(5) 商品名：あかねちゃん 安全ピンタイプ





あかねちゃん 安全ピンタイプPK





(6) 商品名：あかねちゃん ストラップタイプ





あかねちゃん ストラップPK





従来価格： (5)900円/(6)880円

新価格 ： (5)(6)どちらも各780円





(7) 商品名：おにやんま君 専用ケース





おにやんま君 専用ケース





(8) 商品名：あかねちゃん 専用ケース





あかねちゃん 専用ケース





従来価格： (7)650円/(8)550円

新価格 ： (7)(8)どちらも各500円





(9) 商品名：ゆらゆらフック 吸盤タイプ(ストラップタイプ専用)





ゆらゆらフック吸盤タイプ





従来価格： 500円

新価格 ： 400円









【関連サイト】

・ホームページ ： https://eikyu-s.com/(新製品に関する情報は近日アップします)

・公式オンラインショップ： https://oniyanmakun.base.shop/

・公式Instagram ： @oniyanmakun_eq

： https://www.instagram.com/oniyanmakun_eq/?hl=ja









【会社概要】

会社名 ： 株式会社Eikyu

所在地 ： 大阪府東大阪市柏田東町3-39

代表者 ： 代表取締役 新井 大

設立 ： 2015年4月

URL ： https://eikyu-s.com/

事業内容： 化粧品容器への印刷、企業主導型保育園の運営、おにやんま君(R)・あかねちゃん(R)の製造販売









【お客様からのお問い合わせ先】

株式会社Eikyu

TEL ： 06-4306-4280(受付時間：月～金 9時～17時 土日祝除く)

e-mail： info@eikyu-s.com