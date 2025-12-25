「黒麦まんじゅう本舗」(運営：株式会社村の駅/所在地：伊豆・村の駅ラスカ熱海(静岡県熱海市))では、2026年1月2日(金)より季節限定の「桜まんじゅう」の販売を開始いたします。また1月2日(金)から1月12日(月)は、桜まんじゅうと黒麦まんじゅうをお楽しみいただけるアソートセットを、限定パッケージでご用意いたします。

熱海屈指のパワースポットである來宮神社所縁の縁起物“麦こがし(※1)”を使用し、しっとりもちもちとした食感が特徴の「黒麦まんじゅう」に、本州で最も早咲きのあたみ桜の開花時期に合わせて、「桜まんじゅう」を季節限定の味わいとして加え、熱海の春の訪れを感じられるお土産をお届けします。

※1)大麦を炒ってから挽いた粉のこと。來宮神社の神様への特別なお供え物で熱海に所縁の深い縁起物とされています。





桜まんじゅう／アソートセット 限定パッケージ









【商品情報】

塩漬けの国産桜葉を刻んで入れた桜色の生地に、熱海の縁起物である麦こがしを練りこみ、国産小豆を使用した、さっぱりとした口当たりのこしあんを包みました。もちもちとした食感と桜の香り、ほんのりとした塩味、麦こがしの香ばしさが、やさしく口の中に広がります。濃いピンク色の春らしい装いの桜まんじゅうで、ひと足早い春のうららかな味わいをお届けいたします。





価格 ：1個 130円(税込)

6個入り820円(税込)

アレルギー：小麦





桜まんじゅう6個箱／季節のつめ合わせ





＜6個箱＞

華やかなピンク色の背景と桜のイラストに合わせて、黒麦まんじゅう本舗のトレードマークである天狗も濃いピンク色に姿を変えた春らしい包装デザインです。季節感のあるパッケージはこの時期の熱海土産におすすめです。





＜季節のつめあわせ＞

しっとりもちもちの「黒麦まんじゅう」と季節限定の「桜まんじゅう」の二つの味が愉しめるつめ合わせもご用意しております。黒麦まんじゅう3個、桜まんじゅう3個の全6個入りです。

「熱海に暮らす方々や、熱海を訪れる方々に熱海の人たちが昔から大切にしてきた『麦こがし』にまつわる伝統とご利益、そして、皆様にたくさんのおめでたいご縁がありますように。」

そんな願いを込めた、季節限定の特別なギフトセットです。









【＜限定包装＞2026年1月2日(金)～2026年1月12日(月)頃 ※無くなり次第終了】

「季節のつめあわせ」が新年の装いをまとって期間限定で登場です！富士山や桜の花を描いたデザインで、新年をお祝いする想いを込めた包装紙です。2025年にお世話になった方への感謝の気持ちや、新年への想いを込めた贈り物にもぴったりです。新年を迎える華やかな気持ちや高揚感とともに、熱海でのひとときを黒麦まんじゅうと一緒に楽しんでいただきたい、そんな想いを込めてお届けいたします。





価格 ：6個入り788円(税込)

アレルギー：小麦





桜まんじゅう アソートセット









【黒麦まんじゅう本舗の想い】

黒麦まんじゅう本舗は「美味しいお菓子で一人でも多くのお客様に喜んでいただきたい」という創業者の創業原点の心をもって、黒麦まんじゅうを販売し続けております。そして、私たちも熱海を支え、盛り上げる一員になることを目指し、皆様に熱海の伝統と文化、そしてご縁を黒麦まんじゅうに乗せてお届けしてまいります。





黒麦まんじゅう









【黒麦まんじゅう とは】

たっぷりの特製黒蜜を使用した生地に熱海の縁起物である「麦こがし」を練りこみ、低温でじっくり蒸しあげました。しっとりモチモチとした食感と麦こがしの香ばしさが美味しい、熱海生まれの温泉まんじゅうです。樹齢2,000年を超える大楠があり日本屈指のパワースポットとされる熱海・來宮神社への奉納菓子です。

地域の皆様や熱海に訪れたお客様から愛されて、累計売上販売個数440万個を突破いたしました。

価格 ：1個 118円(税込)

6個入り 756円(税込)

12個入り1,512円(税込)

アレルギー：小麦





大楠／熱海・來宮神社









【「麦こがし」とは】

大麦を炒ってから挽いた粉のこと。來宮神社の神様への特別なお供え物で、夏の例大祭で神様の先導役である猿田彦命(さるたひこのみこと)が振りまく麦こがしがかかると、災いを祓い、健康長寿のご利益が得られるという言い伝えがあり、熱海に所縁の深い縁起物とされています。





麦こがしについて









【「猿田彦命」とは】

夏の例大祭で神様の先導役である猿田彦命は真っ赤な顔に長い鼻をもつことから、天狗の原型とされています。そこから黒麦まんじゅう本舗の「天狗」のキャラクターが生まれました。





「猿田彦命」とは









【本州一早咲き、熱海の桜】

あたみ桜は本州で最も早咲きの桜といわれています。

熱海の中心に位置する糸川では、川沿いにたくさんのあたみ桜を愉しめます。新春1月10日(土)～2月8日(日)まで、第16回あたみ桜 糸川桜まつりが開催され、年明け早々から春のようなピンク色で華やぎます。





熱海市街地 さくらの様子









【主な販売場所】

・伊豆・村の駅 ラスカ熱海店(ラスカ熱海 1階)

・オンラインショップ(静岡うまちょく便)

https://umachokubin.com/view/category/kurmugimanjuhonpo









【店舗概要】

店舗名 ： 黒麦まんじゅう本舗

所在地 ： 静岡県熱海市田原本町11-1ラスカ熱海1階 伊豆・村の駅ラスカ熱海店内

営業時間： 9:00～19:00

URL ： http://kuromugimanjyu.com/

TEL ： 0557-81-0051









【会社概要】

会社名 ： 株式会社村の駅

所在地 ： 〒411-0815 静岡県三島市安久322-1

代表者 ： 代表取締役 瀬上 恭寛

設立 ： 2008年3月

事業内容： 農産物直売所運営・販売

公式HP ： http://www.muranoeki.com/