株式会社貴瞬、創立10周年を迎えドバイ・台湾に新拠点を開設 日本のリユースジュエリーの価値を世界へ発信
株式会社貴瞬(所在地：東京都台東区、代表取締役：辻 瞬、以下「貴瞬」)は、創立10周年を迎えた節目の年に、ドバイおよび台湾に海外拠点を開設することを発表いたします。
これにより、日本で培った「無価値なものを世界から無くす」という理念を世界に広げ、新たな挑戦をスタートします。
■10年で築いた「価値の再定義」を、世界へ
貴瞬は創業以来、「無価値なものを世界からなくす」という理念のもと、宝石や貴金属のリユース事業を通じて、埋もれた価値を発掘し、未来につなぐ活動を続けてきました。
ただの売買にとどまらず、
・多様な背景を持つ人々が活躍できる環境
・取引先と長期的に信頼関係を築くパートナーシップ
・社員一人ひとりが成長できる文化
こうした取り組みを通して、貴瞬は「物と人、両方の価値を高める会社」として成長してきました。
今回のドバイ・台湾への拠点開設は、日本国内で培った事業基盤と理念を、より広い市場に発信するための重要な一歩です。
■なぜドバイなのか：世界の宝石市場の中心
ドバイは「黄金の都市」と呼ばれ、世界中から金やダイヤモンドが集まる国際マーケットです。
最新の市場データによると、世界の宝飾品市場は今後も年平均5～6％の成長が見込まれており、ドバイは世界中の価値ある素材を集め、効率的に流通させる理想的な拠点です。(※当社調べ)
ドバイ拠点の開設により、貴瞬は「高品質な宝石を迅速かつ透明性の高い形で日本のお客様に届ける体制」をさらに強化します。
ドバイ展示会の様子
■なぜ台湾なのか：アジア市場への架け橋
アジアは世界の宝飾品市場の40～60％を占め、さらなる成長が予測されています。
台湾は日本・中国・東南アジア各国へのアクセスが良く、富裕層や中間層のジュエリー需要が拡大中です。(※当社調べ)
台湾拠点の設立により、貴瞬はアジア全域のお客様に直接価値ある宝石を届ける流通ルートを確立し、グローバルな価値提供を加速します。
台湾展示会の様子
■代表・辻 瞬からのメッセージ
「創立10周年を迎え、貴瞬は新しい挑戦の第一歩を踏み出します。
ドバイ・台湾への拠点設立は、日本のリユースジュエリーの価値を世界に届ける大切なステップです。
私たちの理念を世界に広げ、多くの人々に価値を提供してまいります。」
■企業情報
会社名 ： 株式会社貴瞬(KISHUN Inc.)
代表者 ： 代表取締役 辻 瞬
設立 ： 2015年7月7日
資本金 ： 10,000,000円
従業員数： 262人(2025年6月現在)
事業内容： 色石、ダイヤモンド、貴金属、各種買取り、
ジュエリー加工・リメイク、色石の研磨・リカット、販売、輸出入
所在地 ： 【東京本社】
〒110-0016 東京都台東区台東4丁目9-2 阪急阪神上野御徒町ビル12F
【KISHUN ジュエリー工房】
〒110-0015 東京都台東区東上野1-6-8 MHビル 1F
【G.E.lab】
〒110-0015 東京都台東区台東4-30-10 台東4丁目Mビル3F
【KISHUN SHOP】
〒110-0005 東京都台東区上野4-4-4 日清堂ビル 1F～3F
URL ： https://kishun.co.jp/