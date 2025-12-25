データセンター相互接続（DCI）世界市場レポート2026：市場規模、トレンド、グローバル拡大に向けた成長見通し
データセンター相互接続（DCI）市場レポートは、世界のDCI産業について、その定義、対象範囲、ならびに市場全体の動向を詳細に分析しています。本調査では、2020年から2025年までを過去期間として市場実績を検証し、2025年から2030年、さらに2035年予測（2035F）までを含む将来予測を提示しています。あわせて、各地域および主要国ごとの市場動向についても包括的に評価しています。
2025年における世界のデータセンター相互接続（DCI）市場規模は、約153億7500万ドルに達し、2020年以降、年平均成長率（CAGR）14.8％で成長しました。市場は2025年の153億7500万ドルから、2030年には290億2030万ドルへ拡大すると予測されており、この期間の年平均成長率は13.5％となっています。さらに2030年以降も成長は継続し、年平均成長率12.9％で推移し、2035年には約532億4240万ドルに到達すると見込まれています。
データセンター相互接続（DCI）市場における主要企業の戦略
データセンター相互接続（DCI）市場で事業を展開する主要企業は、戦略的買収を通じた事業ノウハウの強化、新製品投入による機能拡充、ならびに市場での存在感を高めるための戦略的提携といった多角的な取り組みを進めています。
レポートの全体内容はこちらからご覧いただけます：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/data-center-interconnect-dci-global-market-report
市場機会を最大化するための戦略的提言
新たな成長機会を捉えるために、ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、データセンター相互接続（DCI）事業者に対し、地理的に分散した施設間での接続性能、拡張性、耐障害性を高めることを目的とした地域別DCIクラスターの立ち上げを提言しています。加えて、分散型データセンター、クラウド基盤、企業IT環境間で、安全性が高く高性能かつ拡張可能な接続を実現するDCIソリューションの導入と普及の拡大が重要とされています。さらに、超大容量、低遅延、省電力なデータ伝送を可能にする次世代光DCIネットワークアーキテクチャの開発や、長距離・大帯域通信を支える高容量コヒーレント・プラガブル光モジュールの高度化と展開にも注力する必要があります。
データセンター相互接続（DCI）とは：市場概要
データセンター相互接続（DCI）とは、短距離または長距離にわたり、2つ以上のデータセンターを接続するためのネットワーク技術およびソリューションを指します。光ファイバー、波長分割多重（WDM）、イーサネット、ソフトウェア定義型ネットワーク（SDN）などの技術を活用し、データセンター間で高速かつ大容量のデータ転送を実現します。DCIの主な目的は、データ複製、ワークロードの移動、災害復旧、ならびに地理的に分散したデータセンター環境における高可用性の確保です。
DCIを補完する技術としては、クラウドネットワーキング基盤、コンテンツ配信ネットワーク（CDN）、データストレージシステム、エッジコンピューティング基盤などが挙げられます。一方で、性能や遅延よりもコストを重視する組織においては、パブリックインターネットを利用した仮想専用ネットワーク（VPN）や、ソフトウェア定義型広域ネットワーク（WAN）といった代替手段が用いられる場合もあります。DCIは、クラウドリージョン、コアおよびエッジデータセンター、コロケーション施設、企業のプライベートデータセンターなど、大規模なデジタルエコシステム全体で幅広く活用されています。
無料の独占サンプルレポートのご請求はこちら：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=13414&type=smp
世界のデータセンター相互接続（DCI）市場における主要企業
2024年において、上位10社は市場全体の15.39％を占めました。最大手はシエナ・コーポレーションで、市場シェアは2.26％でした。その他の主要企業には、シスコ・システムズ、ノキア、ファーウェイ・テクノロジーズ、ジュニパー・ネットワークス、エクイニクス、デジタル・リアルティ・トラスト、アリスタ・ネットワークス、富士通、アドバ・オプティカル・ネットワーキングが含まれます。
カスタマイズレポートの詳細はこちら：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/Customise?id=13414&type=smp
配信元企業：The Business research company
プレスリリース詳細へ