加齢に伴い低下する「記憶力」を維持 SQUALEY WeLL（スクワレイウェル） 販売開始について
綺羅化粧品株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 平井議顕、以下綺羅化粧品）は、（加齢に伴い低下する）記憶力を維持する『SQUALEY WeLL（スクワレイウェル）』を、12月24日より発売開始致しますので、次の通りお知らせ致します。
■軽度認知障害（MCI） ※は、631.2万人
2022年の認知症およびMCIの性年齢階級別有病率が、今後も一定と仮定した場合、2050年の認知症者高齢者数は586.6万人、MCI高齢者数は631.2万人と推計された。
※ 軽度認知障害（MCI）：もの忘れなどの軽度認知機能障害が認められるが、日常生活は自立しているため、認知症とは診断されない状態。出典元：厚生労働省 老健局「令和７年度認知症セミナー」
■綺羅化粧品株式会社（創業1969年）とは
「スクワラン」研究・開発のパイオニア
綺羅化粧品は、良い肌の状態に導く「スクワラン」にいち早く着目し、1969年化粧品業界でいちはやく美容原料として配合した自然派化粧品を開発。自社工場・研究室にて、研究を重ねた「キラ エモリエントエッセンス」は、メイン商品として長年愛され続けています。
■商品特長（SQUALEY WeLL（スクワレイウェル））
（1）認知機能の一部である記憶力を維持する
（2）血中中性脂肪値を下げるのをサポート
（3）長年の信頼「スクワレイ」から新たな進化
（4）1日５粒で、健やかな脳をサポート
■商品概要
・商品名：SQUALEY WeLL（スクワレイ ウェル）
・価格 ：5,940円（税込）
■会社概要
商号：綺羅化粧品株式会社（広真グループ）
代表者：代表取締役 平井 議顕
本社住所：東京都中央区銀座8-9-15 JEWEL BOX GINZA6F
設立：1969年5月
事業内容：化粧品の製造販売、健康食品の製造販売
ホームページ：https://kira.co.jp
