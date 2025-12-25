小型シュレッダ「オフィスシュレッダ マイクロ M3620M」2026年1月1日より発売
業界最大規模の事務機器メーカーとして最先端のオフィス製品を提供するアコ・ブランズ・ジャパン株式会社 （本社：東京都中野区、代表取締役：新田敏明） のGBCブランドは、2026年 月1月1日（木）より「オフィスシュレッダ マイクロ M3620M」を文具通販、ホールセラー、家電量販店、ECにて順次販売を開始いたします。
1. 機密性に優れた２x12mmのマイクロカット
「オフィスシュレッダ マイクロ M3620M」は、2×12mmのマイクロカットで細断し、復元を困難にすることで情報漏洩リスクを低減します。機密性の高い書類やクレジットカードなど、個人情報を含む紙やメディアの細断に最適です。
2. 連続30分間使用可能
小型ながら定格時間30分間と長く連続細断が可能。溜まった書類の細断に適しています。
3. 小型設計でスタイリッシュなデザイン
コンパクトサイズで、家具の隙間にも設置可能。スタイリッシュなホワイトカラーはホームオフィスにも馴染みやすいデザインです。
■製品仕様
オフィスシュレッダ マイクロ M3620M
品番 ：GSHM3620M
カットタイプ／サイズ：マイクロカット2×12mm （メディア細断可能）
投入幅 ：220mm （A4）
最大細断枚数 ：9枚（50Hz/60Hz）
定格細断枚数 ：8枚（50Hz/60Hz）
定格運転時間 ：30分
ダストボックス容量 ：20 L
価格 ：30,000円 （税別）
■GBCについて
1947年の創立以来、GBCは70年以上にわたり世界100か国以上の人々にシュレッダ・ラミネーター・製本機などの事務機器を提供し続けています。家庭用のものから、オフィス用、さらにプロフェッショナル仕様の製品まで使い方によってお選びいただけるよう幅広い製品をラインナップしています。
■会社概要
商号 ：アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
代表者 ：代表取締役 新田 敏明
所在地 ：東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー14F
設立 ：昭和36年5月16日
事業内容：製本機、ラミネーター、シュレッダなどの事務機器と、
その周辺のサプライ用品（GBC）、PC周辺機器（Kensington）、
ファインアート画材（Derwent）、空気清浄機（TruSens）、
ゲーミングアクセサリー（PowerA）の製造、販売
配信元企業：アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
