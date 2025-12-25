PS5版『グリードフォール：滅びゆく世界』が、 2026年3月19日発売決定＆本日予約開始！ プレオーダートレーラーも併せて公開！
株式会社3goo（サングー）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ディコスタンゾ ニコラ）は、没入型ナラティブRPG 『グリードフォール：滅びゆく世界』をPlayStation（R）5向けに2026年3月19日（木）に発売することを発表、併せてプレオーダートレーラーを公開しました。価格は7,200円（税込）で、本日よりパッケージ版の予約受付を開始いたします。
PlayStation（R）5 『グリードフォール：滅びゆく世界』 プレオーダートレーラー▼
https://x.gd/Tzq1D
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337823&id=bodyimage1】
■ 前作『グリードフォール』の前日譚を描く、プレイヤーの選択が鍵となる没入型ナラティブRPG
本作は2019年に発売され、世界中で200万人以上のプレイヤーを魅了したアクションRPG『グリードフォール』の世界観を継いだ新作。前作の3年前の世界を舞台に、プレイヤーは故郷を侵略されガカネ大陸に連れ去られた先住民となり、戦争によって荒廃したその地で、己の自由を取り戻し、自らの運命を切り開いていきます。外交力、狡猾さ、武力、そして仲間の助けを駆使して、世界を破滅へと導く者たちの野望を打ち砕きましょう。
■主な特長
● プレイヤーの選択で世界が変わる没入型ナラティブ
会話、探索、外交、潜入、戦闘など、すべての場面においてどの手段を選ぶかはプレイヤー次第。新たな大地で魅力的な仲間と出会い、友情や信頼、さらには恋愛関係を結ぼう。すべての選択が物語、そして仲間との関係に直結する。
● 戦略性とアクションを両立した奥深い戦闘システム
リアルタイム操作とタクティカルポーズによるコマンド指示を融合した戦闘が、一つ一つのエンカウントに新たな深みを与える。パーティメンバーはすべてプレイヤー自身で操作可能なので、仲間の特徴を理解し、状況に応じた多彩な戦略で勝ち抜こう。
● バロック文化が息づく新世界へ
欧州バロック文化をモチーフにした、荘厳な都市から荒野、未踏の地まで広がる巨大なガカネ大陸が舞台。荘厳な都市から未踏の荒野まで、多彩な景観と独自の
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337823&id=bodyimage2】
【商品概要】
タイトル：グリードフォール：滅びゆく世界
発売日：2026年3月19日
対応機種：PlayStation（R）5（パッケージ版およびダウンロード版）
PlayStation Storeページ：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10010517
価格：7,200円（税込）
ジャンル： RPG
発売元：株式会社3goo
コピーライト：（C）2026 Nacon. GreedFall: The Dying World （C）2026 Published by NACON & developed by Spiders. All rights reserved. Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.
3goo について
2009 年設立。海外ゲームを中心とした家庭用/PC ゲームソフトのパブリッシング事業を展開し、『Dead by DaylightTM』『オーバーライド巨大メカ大乱闘 スーパーチャージエディション』『ギア・クラブ アンリミテッド』シリーズ、『WRC10 FIA 世界ラリー選手権』『エイリアン: ファイアーチーム エリート』『ロボコップ: ローグ シティ』『Dead Cells: Return to Castlevania Edition』『UFO ロボ グレンダイザー：たとえ我が命つきるとも』『ニコロデオン オールスター大乱闘 アルティメットエディション』『ザ・ランブルフィッシュ 2』『ベア・ナックル IV スペシャルエディション』など多数のタイトルをリリース。2023 年より、Nacon のゲーミングアクセサリを日本国内で独占的に販売する販売代理店事業を開始。（C）3goo K.K. all rights reserved.
PlayStation（R）5 『グリードフォール：滅びゆく世界』 プレオーダートレーラー▼
https://x.gd/Tzq1D
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337823&id=bodyimage1】
■ 前作『グリードフォール』の前日譚を描く、プレイヤーの選択が鍵となる没入型ナラティブRPG
本作は2019年に発売され、世界中で200万人以上のプレイヤーを魅了したアクションRPG『グリードフォール』の世界観を継いだ新作。前作の3年前の世界を舞台に、プレイヤーは故郷を侵略されガカネ大陸に連れ去られた先住民となり、戦争によって荒廃したその地で、己の自由を取り戻し、自らの運命を切り開いていきます。外交力、狡猾さ、武力、そして仲間の助けを駆使して、世界を破滅へと導く者たちの野望を打ち砕きましょう。
■主な特長
● プレイヤーの選択で世界が変わる没入型ナラティブ
会話、探索、外交、潜入、戦闘など、すべての場面においてどの手段を選ぶかはプレイヤー次第。新たな大地で魅力的な仲間と出会い、友情や信頼、さらには恋愛関係を結ぼう。すべての選択が物語、そして仲間との関係に直結する。
● 戦略性とアクションを両立した奥深い戦闘システム
リアルタイム操作とタクティカルポーズによるコマンド指示を融合した戦闘が、一つ一つのエンカウントに新たな深みを与える。パーティメンバーはすべてプレイヤー自身で操作可能なので、仲間の特徴を理解し、状況に応じた多彩な戦略で勝ち抜こう。
● バロック文化が息づく新世界へ
欧州バロック文化をモチーフにした、荘厳な都市から荒野、未踏の地まで広がる巨大なガカネ大陸が舞台。荘厳な都市から未踏の荒野まで、多彩な景観と独自の
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337823&id=bodyimage2】
【商品概要】
タイトル：グリードフォール：滅びゆく世界
発売日：2026年3月19日
対応機種：PlayStation（R）5（パッケージ版およびダウンロード版）
PlayStation Storeページ：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10010517
価格：7,200円（税込）
ジャンル： RPG
発売元：株式会社3goo
コピーライト：（C）2026 Nacon. GreedFall: The Dying World （C）2026 Published by NACON & developed by Spiders. All rights reserved. Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.
3goo について
2009 年設立。海外ゲームを中心とした家庭用/PC ゲームソフトのパブリッシング事業を展開し、『Dead by DaylightTM』『オーバーライド巨大メカ大乱闘 スーパーチャージエディション』『ギア・クラブ アンリミテッド』シリーズ、『WRC10 FIA 世界ラリー選手権』『エイリアン: ファイアーチーム エリート』『ロボコップ: ローグ シティ』『Dead Cells: Return to Castlevania Edition』『UFO ロボ グレンダイザー：たとえ我が命つきるとも』『ニコロデオン オールスター大乱闘 アルティメットエディション』『ザ・ランブルフィッシュ 2』『ベア・ナックル IV スペシャルエディション』など多数のタイトルをリリース。2023 年より、Nacon のゲーミングアクセサリを日本国内で独占的に販売する販売代理店事業を開始。（C）3goo K.K. all rights reserved.