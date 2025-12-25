インド開催の国際学会 ICMC 2025 にて「Sage Best Case Award 2025」を受賞 ―― 人を大切にする経営の実践研究が、世界最高水準の評価を獲得 ――
当社、株式会社イマージョン代表の藤井正隆が、インドにて開催された国際学会「International Conference on Management Cases 2025（ICMC 2025）」 において、
世界的学術出版社 SAGE Publications が支援する最優秀ケース研究賞「Sage Best Case Award 2025」を受賞したことをお知らせいたします。
本賞は、世界各国から提出されるケース研究の中から、特に優れた研究にのみ授与される、国際的にも評価の高い賞です。
■ 受賞論文について
・論文タイトル（日本語）
「人を大切にする経営を現場で実現する：日本企業の事例から読み解くマネジメントのかたち」
・英語原題
「Making Humanistic Management Alive : Grounded Arguments from a Case Study of a Japanese Company」
本研究は、日本企業における「人を大切にする経営（Humanistic Management）」の実践を、現場に根ざしたケーススタディとしてまとめたものです。
従業員一人ひとりの人間性や主体性を尊重しながら、組織としての成果や生産性を高めていくマネジメントの在り方を、具体的な実践事例を通して示した点が高く評価されました。
本研究は、株式会社イマージョン代表の藤井正隆（茨城大学大学院人文社会科学部 非常勤講師 兼任）による研究であり、甲南大学名誉教授の西川 耕平氏との協働プロジェクトとして実施されました。
株式会社イマージョンでは、本研究で得られた知見をもとに、人と組織の可能性を引き出すマネジメント支援・人材育成・組織づくりに取り組み、今後も、実践と研究の両面から価値ある知見を国内外へ発信してまいります。
■ICMC（International Conference on Management Cases）について
ICMCは、以下の大学が共同で主催する、経営分野におけるケース研究を専門とした国際学会です。
Birla Institute of Management Technology（インド）
University of Eastern Finland（フィンランド）
University of South Florida（米国）
経営学教育やマネジメント実務で活用されるケース研究の質を重視しており、厳格な審査を通過した研究のみが発表・表彰の対象となります。
■Sage Best Case Award について
Sage Best Case Awardは、ICMCにおいて特に優れたケース研究に授与される主要賞です。
研究の独自性、教育・実務への有用性、調査・分析の確かさ、国際的な応用可能性などの観点から総合的に評価され、受賞は国際的にも高い評価を受ける証とされています。
■株式会社イマージョンについて
所在地： 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-15-15 瑞島ビル2F
代表者： 代表取締役社長 藤井 正隆
設立： 2010年12月
事業内容：人財育成/組織開発コンサルテーション/調査・診断/講演・セミナーの開催/企業視察
ホームページ：http://www.immersion.co.jp/
