AMZFAST、次世代ゲーミングモニター4機種を発表 高性能デュアルモード、勝利を加速。 次世代の勝利が、ここから。
東京、日本、2025年12月 -
AMZFASTは、ゲーミングディスプレイ技術の革新的企業として、このたび４つの新しいアップグレードモデルを正式に発表いたします。本ラインナップは、競技志向のeスポーツプレイヤーからAAAタイトルを楽しむゲームファンまで、幅広いユーザーに向けて設計されており、最先端のパフォーマンス、没入感あふれる映像体験、そして多様なプレイスタイルに対応する高い操作性と柔軟性を提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337715&id=bodyimage1】
AMZG27F6UL - 究極の柔軟性を実現するデュアルモードフラッグシップ
AMZG27F6ULは、独自のデュアルモードディスプレイと専用切替ボタンを搭載し、ゲーミングディスプレイ革新の新たな基準を打ち立てるモデルです。映画やAAAタイトルを堪能できる4K・160Hzの没入モードと、FPS競技で圧倒的な速度を発揮するFHD・320Hzの競技モードをワンタッチで瞬時に切り替えることが可能で、用途に応じた最適なプレイ環境を実現します。
・デュアルモードディスプレイ＋専用切替ボタン：AAAタイトル向けの「4K・160Hz没入モード」と、FPS向けの「FHD・320Hz競技モード」を即座に切り替え可能。映像美とスピードの両立を実現。
・Fast IPSパネル＋広色域：127％ sRGB、99％ DCI-P3をカバーし、178°の広視野角に対応。ゲームからクリエイティブ制作まで、鮮やかで正確な色再現を提供。
・HDR400認証＋10bitカラー：高いコントラストと輝度表現により、よりリアルでダイナミックな映像を実現。
・1ms GtG応答速度＋Adaptive-Sync：残像やティアリングを最小限に抑え、滑らかな高速ゲームプレイをサポート。
・HDMI 2.1 / DP 1.4対応：PS5、Xbox Series X、高フレームレートPC出力など、最新機器との高い互換性を確保。
・新設計「L17ゼロクリアランススタンド」：高さ・チルト・回転のフルエルゴノミクス調整に対応し、工具不要のスムーズな組み立てを実現。
製品画像：https://drive.google.com/drive/folders/1sJJ2kn5DVCQkK3T3kQXE_DpV1JnsNL2J?usp=drive_link
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337715&id=bodyimage2】
AMZG27F6QL - 超高速2K eスポーツモデル
AMZG27F6QLは、次世代の接続性と超高速リフレッシュレートを組み合わせ、競技シーンでの優位性を追求して設計されたモデルです。
・HDMI 2.1 / DP 1.4 対応：2K高リフレッシュレート、VRR、ALLM機能をコンソールおよびPCで最大限に引き出します。
・QHD解像度（2560×1440）：AAAタイトルから日常利用まで、鮮明で細部までくっきりとした映像を提供。
・320Hzリフレッシュレート + 1ms応答速度：FPSやMOBAなどのeスポーツに最適な、極めて滑らかで精密な描画を実現。
・Fast IPSパネル + 広色域：DCI-P3 99％、sRGB 130％カバーにより、鮮やかで高精度な色再現を実現。
・アイケア設計：Low Blue Lightおよびフリッカーフリー技術により、長時間のゲームプレイでも目の負担を軽減。
・新採用 L17ゼロクリアランススタンド：ツール不要の組み立てに加え、人間工学に基づく柔軟な調整に対応。
製品画像：https://drive.google.com/drive/folders/1PcK2D9AW-CAW-_QqGsJRrNyQ-MZlgyVb?usp=drive_link
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337715&id=bodyimage3】
