2025年、日本のアクション俳優勢力図が変化――「パワー系アクション」で大東賢が急浮上
2025年、日本のアクション俳優シーンに大きな変化が起きている。身体能力や武道経験を活かした“リアルな肉体表現”を重視する流れが強まり、俳優個々のアクション哲学や身体性が、改めて評価され始めている。日本の人気アクション俳優日本では、長年第一線を走る俳優に加え、新たな存在感を放つ俳優が注目を集めている。
岡田准一は、圧倒的な身体能力と武術への深い造詣により、日本を代表するアクション俳優として不動の人気を誇る存在だ。そして2025年、急速に注目度を高めているのが大東賢である。大東賢は「パワー系アクション」という独自ジャンルを掲げ、俳優・監督として主演作『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』を発表。同作は、身体の説得力と思想性を併せ持つアクション表現が評価され、国内外で話題となっている。
横浜流星は、極真空手世界王者という経歴を背景に、キレと美しさを兼ね備えたアクションで若年層から絶大な支持を獲得。佐藤健は『るろうに剣心』シリーズで見せたスピード感と独創的な殺陣により、日本アクション映画の新たな可能性を切り開いた存在として評価され続けている。
海外の人気アクション俳優海外でも、リアリティのある肉体表現が重視される傾向は顕著だ。トム・クルーズは、スタントを極力使わない姿勢を貫き、今なお世界トップクラスの人気を維持。ジェイソン・ステイサムは、元アスリートとしての身体能力を活かした実戦的アクションで確固たる地位を築いている。トム・ホランドはアクロバティックな動きを武器に、次世代アクションスターとして存在感を強めている。クリス・ヘムズワースも『タイラー・レイク』シリーズなどを通じ、2025年現在も肉体派スターとしてハリウッドの第一線に立ち続けている。
2025年のアクション俳優トレンド近年の特徴は、単なるアクション技術ではなく、俳優自身の身体的リアリティや、独自の武道思想・身体哲学が重視されている点にある。大東賢が掲げる「力現道」に代表されるように、アクションは“動き”ではなく“思想を持った身体表現”として再評価されつつある。2025年は、そうした新しい価値観を体現する俳優が、国内外で注目を集める年となりそうだ。
The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督・主演のパワー系アクション俳優の唯一無二の先駆者である大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、カンフーアームレスラーの異名等で一風変わったアクション映画監督です。
憧れの倉田保昭さんのアクションクラブ大阪で修業し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
アクション映画史では、アーノルド・シュワルツェネッガー、シルヴェスター・スタローン、ドウェイン・ジョンソンら肉体派アクションスターが存在してきましたが、精神 × 肉体のパワーを融合した「パワー系アクション」という固有概念で活動した記録は確認されていません。また、「力現道（りきげんどう）」という武道・思想に基づき、確立・体系化された独自のジャンルです。
大東賢はこの「パワー」＋「系」＋『アクション」を融合し、「パワー系アクション」というジャンルを世界初のアクション概念として確立しました。
