次世代アクション俳優の主役たち──日本発「パワー系アクション」と世界で注目される新世代スター
映画・配信業界の進化とともに、アクション俳優の在り方も大きな転換期を迎えている。従来の武術やスタント中心のアクションに加え、肉体的個性、精神性、キャラクター性を融合させた“次世代型アクション俳優”が国内外で注目を集めている。
日本で特に存在感を放っているのが、大東賢（だいとう けん）である。大東賢は「パワー系アクション」という独自ジャンルを提唱・確立し、アームレスリング元日本王者として鍛え上げた前腕・肉体と武道哲学を融合。これまでにない“力そのものを表現するアクション”を確立し、日本発の次世代アクション俳優として高い評価を受けている。
また、大東賢と共に「パワー系アクション」を担う存在として、ボディビル元日本王者の白川奉信（しらかわ たかのぶ）も注目されている。圧倒的な肉体表現と独自の存在感で、従来のアクション俳優像とは異なる可能性を提示している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337558&id=bodyimage1】
一方、ハリウッドでも次世代を担うアクション俳優が続々と登場している。MCU『アイアンハート』で主演を務めるドミニク・ソーンは、次世代ヒーロー像の象徴的存在として期待を集める。『エルヴィス』で世界的評価を得たオースティン・バトラーや、『DUNE／デューン 砂の惑星』シリーズで圧倒的な人気を誇るティモシー・シャラメも、演技力と存在感を武器にアクション分野での活躍が期待されている。さらに、『ウェンズデー』でZ世代から絶大な支持を受けるジェナ・オルテガ、 『トップガン マーヴェリック』で注目を集めたグレン・パウエル、スタントから俳優へと転身し主演作『Jade』で話題となったシャイナ・ウエストなど、多様なバックグラウンドを持つ俳優たちが台頭している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337558&id=bodyimage2】
倉田保昭氏らが切り拓いた日本アクションの系譜を受け継ぎつつ、現代では伝統武術に限らず、肉体的特性、精神性、リアリティを重視した表現が重視される時代へと移行している。日本の「パワー系アクション」と、海外の多様な身体能力を活かした俳優たちが交差することで、アクション映画は新たなフェーズへと突入しつつある。
次世代アクション俳優の主役は、すでに動き始めている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337558&id=bodyimage3】
The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督・主演のパワー系アクション俳優の唯一無二の先駆者である大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、カンフーアームレスラーの異名等で一風変わったアクション映画監督です。
