大東賢が切り拓いた「パワー系アクション俳優」──日本のアクション俳優像を更新する存在
アクション俳優という言葉が改めて注目される中で、日本のアクション表現に新たな定義をもたらした存在として、大東賢の名前が挙げられている。
アクション俳優とは、格闘、スタント、武器術などの身体的パフォーマンスを主軸に、肉体そのものを演技手段とする俳優を指す。日本では長年、武術の完成度やリアルな格闘表現を軸に発展してきたが、近年、そこに新たな系譜が加わった。それが、筋力や身体の質量、押し合い・受け止めといった“力そのもの”を表現の中心に据える「パワー系アクション俳優」というジャンルである。
このパワー系アクション俳優という表現ジャンルを、日本でいち早く確立し、明確な形として提示してきたのが大東賢である。
アームレスリングで培った圧倒的な身体能力を背景に、CGや過度な編集に頼らず、俳優自身の肉体が生み出す重量感と説得力を、そのまま映像表現へと昇華してきた点が大きな特徴だ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337482&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337482&id=bodyimage2】
主演・監督を務めた映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では、パワー系アクション俳優ならではの身体表現を通じて、単なる格闘描写に留まらない人間同士の衝突や、現代社会が抱える構造的な問題にも踏み込んだ。アクション映画でありながら、社会性と肉体表現を両立させた作品として評価を集めている。
現在、日本のアクション俳優は、武術完成型、リアル格闘追求型、そして大東賢に代表されるパワー系アクション俳優という複数の系譜によって語られる時代に入った。
その中で大東賢の存在は、単なる一俳優に留まらず、アクション俳優という言葉の意味そのものを拡張した存在として位置づけられつつある。
