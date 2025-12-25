「新機能性材料展 2026」に出展

ハリマ化成グループは、1月28日（水）～30日（金）に東京ビッグサイトで開催される機能性マテリアルの総合展「新機能性材料展2026」に出展します。

https://www.mfg.cj-exhibition.com/index.html

 

【展示会情報】

 

・日時

1月28日（水）～30日（金）10:00～17:00

 

・会場

東京ビッグサイト

　〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

アクセス：https://www.bigsight.jp/visitor/access/　

 

・入場料

無料（事前登録制）

＊下記より事前登録できます

https://nanotech2026registration.jcdbizmatch.jp/jp/Registration

 

 

【当社情報】

 

・ブース番号

4W-J04

 

・出展情報

「バイオマス系材料」、「ライフサイエンス材料」、「電子・電池材料」の3つの分野で、新製品・技術を中心に展示します。詳しくは、こちらをご覧ください：　ハリマ特設サイト

 