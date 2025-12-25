こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
「新機能性材料展 2026」に出展
ハリマ化成グループは、1月28日（水）～30日（金）に東京ビッグサイトで開催される機能性マテリアルの総合展「新機能性材料展2026」に出展します。
https://www.mfg.cj-exhibition.com/index.html
【展示会情報】
・日時
1月28日（水）～30日（金）10:00～17:00
・会場
東京ビッグサイト
〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1
アクセス：https://www.bigsight.jp/visitor/access/
・入場料
無料（事前登録制）
＊下記より事前登録できます
https://nanotech2026registration.jcdbizmatch.jp/jp/Registration
【当社情報】
・ブース番号
4W-J04
・出展情報
「バイオマス系材料」、「ライフサイエンス材料」、「電子・電池材料」の3つの分野で、新製品・技術を中心に展示します。詳しくは、こちらをご覧ください： ハリマ特設サイト