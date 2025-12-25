デンタルプロの歯間ブラシシリーズが2年連続売上No.1を獲得 オーラル市場でユーザーから選ばれ続ける理由は

デンタルプロ株式会社（代表取締役社長 佐野健二）の主力商品である「デンタルプロ歯間ブラシ」が2年連続売上No.1※を獲得しました。“こだわりの使用感”や“お客様に寄り添ったサービス”が消費者から高い評価を受けています。

※SRI＋2024年12月～2025年11月歯間ブラシカテゴリメーカーシェア

【No.1獲得の背景】

１：歯間清掃具市場の拡大

歯周病対策への関心が高まる中で “歯間ケア”の重要性の認知も高まっており、ドラッグストアを中心に売場も拡大するなど、歯間ブラシを含む歯間清掃具市場は、昨対105.1％※と年々成長を続けています。

※SRI＋2023年12月～2024年11月/2024年12月～2025年11月歯間清掃具カテゴリ

２：選ばれ続ける要因

全国のドラッグストアを中心とした販売店での継続的な販促活動に加え、積極的な情報発信やブランドとしての信頼感が商品選択を後押しし、売上No.1の獲得に繋がりました。

【デンタルプロが選ばれ続ける理由】

１：豊富なサイズ展開で幅広い歯間に対応

歯間の状態に合わせて選べるように、サイズ0～6の全7サイズをラインアップ。中でも最小のサイズ0は最小通過径0.6mmを実現。シャープペンシルの先端よりも細い極細設計で、狭い歯間部にも無理なく通すことができます。

２：使いやすさを第一に考えた商品設計

先端のやわらか植毛が挿入時に歯グキにかかる負担を和らげ、歯間ブラシを初めて使用する方でも安心して使える設計としています。さらに、付属のキャップは保管時のブラシ保護・持ち手の延長として活用することができ、日常のオーラルケアに取り入れやすい設計となっています。

３：安心のサイズ交換サービス

使用時にサイズが合わなかった場合でも、希望のサイズに交換できる「サイズ交換サービス」をご用意。初めて歯間ブラシを選ぶ方でも、安心して自分に合うサイズを見つけられるサポート体制を整えています。1998年に開始した同サービスは、2024年に累計利用数10万件を達成しました。

【今後の展望】

今後も消費者が自分に合った歯間ブラシを選びやすい環境づくりを進めるとともに、店頭・SNS・Webを通じた情報発信やキャンペーン施策を強化し、歯間ケアの習慣化を促進する取り組みを継続していきます。

【キャンペーン実施中！】

11月1日（土）～12月31日（水）の期間で、歯間ブラシを含むデンタルプロ全商品が対象となる、毎年恒例の「磨くを変える。キャンペーン」を開催しています。

抽選で合計5,000名様に最大15,000円分の商品券が当たる企画で、毎年多くの方に参加いただき、好評をいただいています。

［この件に関するお問い合わせ先］

デンタルプロ カスタマーセンター

本社所在地 ：〒581-0038 大阪府八尾市若林町2丁目58番地

フリーダイヤル：0120-68-1182

ホームページ ：https://www.dentalpro.co.jp/