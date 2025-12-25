企業グループKTC GROUP（運営：中央出版ホールディングス株式会社、愛知県長久手市、代表取締役：前田哲次）は2025年12月25日に新訴求「教育のKTC」をリリース。3つの教育事業に共通する「子どもたちの踏み出す一歩を応援する」という価値観を映像化しました。

KTCグループは1972年に家庭教育課を掲げて創業しました。Public Solution Support＝「世の中の課題の解決のお手伝いをする」という想いのもと、常に人を中心に据えた事業を展開してきました。現在は6つの事業を柱にさまざまなサービスを提供しています。創業時から続く教育事業では、英会話教室「ペッピーキッズクラブ」に約12万7,000人、個別指導塾「ナビ個別指導学院」に約5万5,500人、通信制高校「おおぞら高校」に約1万1,000人の子どもたちが在籍し、全国で約20万人の会員・生徒を支える教育事業へと成長しています。このたび、3つの教育事業に共通する「子どもたちの踏み出す一歩を応援する」という価値観を映像化。メインメッセージに「未来を書き換える冒険を、一緒に。」を掲げています。この先の人生を豊かにする学びを「冒険」へと置き換え、子どもたちの未来を書き換える体験や経験、チャレンジをサポートしたいという想いを表現しています。

教育のKTC「特設サイト」：https://education.ktcgroup.jp/

「教育のKTC」ブランドムービー「それぞれの一歩」篇

教育のKTC「それぞれの一歩」篇 long：https://youtu.be/dyHspA-gOxw

「教育のKTC」を表現するブランドムービー「それぞれの一歩」篇を制作。ペッピーキッズクラブ・ナビ個別指導学院・おおぞら高校に通う子どもたちの、一歩を踏み出す姿や心の変化にフォーカスを当てました。子どもたちの未来が書き換わるような「挑戦」や「成長」の瞬間を象徴するモチーフとして、ハートマークを用いて表現しています。

