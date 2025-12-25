株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が運営するファッションウォッチセレクトショップ「H°M’S” WatchStore（エイチエムエスウォッチストア）」にて、フランス・パリを拠点とする独立系マイクロウォッチブランド「SpaceOne（スペースワン）」の新作「World Timer（ワールドタイマー）」を3型発売する。本作は、ブランド第3章『Act Ⅲ』を象徴するモデルとして、従来の針式表示を廃した回転ディスクによる革新的な時間表示機構と、世界24都市の時刻を瞬時に読み取れる実用性の高いワールドタイム機能を融合した最新作。

WorldTimerは、3時位置に分と秒のディスク、6時位置に12時間ディスク、9時位置に24時間ディスクと都市名ディスクを同軸で重ねたワールドタイム表示を搭載。盤面そのものが動くように時間が示されることで、まるで小さなアナログコンピュータのような動きを見せ、SpaceOneならではの世界観を感じられる設計となっている。操作を担う右側のクラウンは三段階構造で、第一段階は手巻き、第二段階は都市名ディスクのみの調整、第三段階では12時間ディスクと24時間ディスクを同期して動かすローカルタイム設定に使用する。複雑なワールドタイマーながら直感的に扱える設計で、旅行や出張にも便利な実用性を備えている。

ケース素材には高強度で軽量なグレード5チタンを採用し、ポリッシュやブラッシュ、ビーズブラストを組み合わせることで立体的な表情を持たせています。カラーはブルー、シルバー、ブラックの3色展開で、各色世界限定２00本の特別仕様となっている。内部にはスイス製のSoprod P024自動巻きムーブメントを搭載し、その上からパリで組み上げた独自モジュールを重ねることで、複数のディスク表示を正確に制御している。28,800振動の安定した動作と約38時間のパワーリザーブを備え、日常使いにも安心の性能。外装は、ラグからラグまで41.9mm、全長52.7mm、厚さ約15.9mmの力強いフォルムで、ドーム型サファイアクリスタルが存在感を引き立てる。風防には内外面に反射防止コーティングを施したサファイアクリスタルを採用し、裏蓋はスクリューバック仕様とすることで高い耐久性を確保している。三段階クラウンにより世界時間からローカルタイムまでスムーズに切り替えができ、複雑なディスク構造を意識させない快適な操作性を実現している。

2025年12月27日（土）より、エイチエムエスウォッチストア 表参道で先行販売後、2026年1月５日（月）よりエイチエムエスウォッチストア 公式オンラインストアにて一般発売を開始する。本作は限定品の為、国内入荷数売り切れ次第販売終了いたします。

WorldTimer - Blue

［No : WT-Blue］ケース素材 : グレード5 チタニウム | ケース径 : 52.7mm × 41.9mm | 厚み : 15.88mm 風防 : ドーム型サファイアガラス | ラグ幅 : 22mm | ストラップ : ブラックファブリック防水 : 3気圧（30M） | ムーブメント : SOPROD P024自動巻き | パワーリザーブ : 38時間特殊機能 : ワールドタイマーリミテッド : 世界限定200本 シリアルナンバー刻印有 | 価格 : \539,000（税込）

WorldTimer - Titanium

［No : WT-Silver］ケース素材 : グレード5 チタニウム | ケース径 : 52.7mm × 41.9mm | 厚み : 15.88mm 風防 : ドーム型サファイアガラス | ラグ幅 : 22mm | ストラップ : ブラックファブリック防水 : 3気圧（30M） | ムーブメント : SOPROD P024自動巻き | パワーリザーブ : 38時間特殊機能 : ワールドタイマーリミテッド : 世界限定300本 シリアルナンバー刻印有 | 価格 : \539,000（税込）

WorldTimer - Black

［No : WT-Black］ケース素材 : グレード5 チタニウム | ケース径 : 52.7mm × 41.9mm | 厚み : 15.88mm 風防 : ドーム型サファイアガラス | ラグ幅 : 22mm | ストラップ : ブラックファブリック防水 : 3気圧（30M） | ムーブメント : SOPROD P024自動巻き | パワーリザーブ : 38時間特殊機能 : ワールドタイマーリミテッド : 世界限定100本 シリアルナンバー刻印有 | 価格 : \539,000（税込）

▼ 販売店舗H°M’S” WatchStore 表参道H°M’S” WatchStore オンラインストア（ https://www.hms-watchstore.com/ )▼ お客様お問い合わせ先店名: エイチエムエスウォッチストア表参道住所: 東京都渋谷区神宮前4-4-9-1F03-6438-9321