株式会社トーシンコーポレーション(所在地：東京都目黒区2-35-13、代表取締役：西山 潤一)は、2025/12/1より、新たな緑化ソリューションとなる緑化パネル「TLCスムース」を発売いたしました。本製品は、都市部のオフィスビル、商業施設、ショップ、エントランス、テラス、レストラン、マンション、バルコニーなど、さまざまな空間に自然の緑を取り入れられるよう設計されたシンプルなデザインの緑化パネルです。従来品よりも軽量化を図り、社会問題の解決に取り組んでおります。





パネルでつくる屋外緑化





TOSHIN LANDSCAPE CONTAINER トーシンランドスケープコンテナ

屋外用緑化パネル、TLCは1995年より販売開始～

これまで多くのシーンで取り扱いされております。





街に緑を。人に憩いと健康を。





■開発背景

都市部ではヒートアイランド現象やストレス増加が課題となる中、緑化の需要は年々高まっています。しかし、従来の緑化設備は「設置が大掛かり」「メンテナンスが大変」「人で不足の為、コストが高い」など様々な課題がありました。

「TLCスムース」は、これらの課題を解決し、簡単に導入できる緑化ソリューションとして開発されました。また従来品よりも軽量化を目指し、施工性にも優れております。

屋外緑化のパイオニアメーカーとして、これからも新商品開発に取り組んでいきます。