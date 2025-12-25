名古屋市のさかえクリニック院長 Nobu Suetake(末武 信宏)は、美容外科医・医学博士・自律神経研究者・スポーツ医学研究者・アーティスト― 5つの顔を持ち、自らのライフワークである「The Da Vinci Art Project」を通じて、次世代の美容医療とアートの未来を語る新書『次世代美容医療×アート』を、株式会社KKロングセラーズより2025年12月25日に刊行いたします。





本書は、レオナルド・ダ・ヴィンチの精神を21世紀の医学・神経科学・テクノロジーでアップデートし、「身体の内と外からの若返り」と「人間とは何か」という根源的な問いに挑む一冊です。

美容医療の臨床経験、スポーツ医学の知見、自律神経研究者としてのバックグラウンドを余すことなく解き明かします。





本書表紙





■本リリースのポイント

1. ダ・ヴィンチの精神を現代に再解釈

解剖学・工学・芸術を横断した思想を、美容医療と自律神経・迷走神経研究を通じて体系的に紹介。





2. 自律神経研究と「肺活」による“内側からの若返り”

外見だけでなく、ストレス・睡眠・パフォーマンスに関わる神経系へのアプローチを解説。独自の呼吸プログラム「肺活」をわかりやすく紹介。





3. 美容医療とアートの融合を可視化

臨床事例やアート作品写真を多数掲載。宝石・鉱石・ローマングラス・隕石・時計・電子パーツなどを用いた作品群を通じて、「人体をキャンバスとする究極のアート」としての美容医療を提示。





Space Flower





■背景

AI、バイオテクノロジー、再生医療が急速に進化する一方で、「美しさ」や「若さ」の価値観は大きく揺れ動いています。

単なるアンチエイジングや外見の修正ではなく、からだとこころ、そして人生そのものをどうデザインするか――。

500年前から「芸術×科学×哲学」という形で挑み続けたレオナルド・ダ・ヴィンチの精神を、現代日本から再起動させる試みが本書です。

長年にわたりトップアスリートや患者の診療に携わってきた Nobu Suetake が、自律神経研究・「肺活」によるコンディショニング、最先端の美容医療技術、そして独自のアートプロジェクトを一つに結び合わせました。









■本書の内容(一部)

・「最先端の美容医療はここまで進化した」

再生医療、美容外科、美容皮膚科の現在地と未来像

・自律神経・迷走神経と若返り――ストレス社会を生き抜く新視点

・呼吸法とエクササイズを組み合わせた「肺活」による内側からの若返り戦略

・「人体は究極のキャンバス」――The Da Vinci Art Project の作品世界

・医師でありアーティストであることの意味

・人間のOSである迷走神経のコントロールのすべて

・これからの美容医療とアートに求められる倫理と美意識





専門的な内容を平易な言葉でまとめ、医療従事者・アーティスト・ビジネスパーソンにも新たな視点を提供する構成です。

※本書は美容医療の推奨や特定医療機関への誘導を目的とするものではありません。臨床事例や研究背景を通じて、著者独自のアート的視点を共有する一冊です。本書内で掲載されています、美容医療の症例写真は、治療や診療のPR、広告を目的としたものではなく人体アートを操るアーティストの可能性を表現することを目的としています。









■著者プロフィール

Nobu Suetake(末武 信宏, M.D., Ph.D.)

美容外科医／医学博士／自律神経・スポーツ医学研究者／アーティスト。

愛知県名古屋市・さかえクリニック院長。自律神経・迷走神経、スポーツ医学、美容医療、再生医療を専門とし、トップアスリートから一般患者まで幅広く診療。

アーティストとしては、宝石・鉱石・ローマングラス・隕石・時計・電子パーツなど多様な素材を用いた立体作品や映像を制作。国内外で活動し、「The Da Vinci Art Project」を掲げ、ダ・ヴィンチの精神を現代の医学・テクノロジー・アートで再解釈することをミッションとしている。





・note ： https://note.com/da_vinci_art_pro

・Instagram： https://www.instagram.com/davinciartproject

・HP ： https://nobu-suetake.com/main/

・X ： https://x.com/davinciart_pro





医療レーザーで制作中





■書籍概要

- 書名 ：『次世代美容医療×アート The Da Vinci Art Project』

- 著者 ：末武 信宏(Nobuhiro Suetake)

- 発売日：2025年12月25日

- 仕様 ：新書判／216ページ

- 定価 ：1,760円(税込)

- 発行 ：株式会社KKロングセラーズ









■今後の展開

刊行に合わせて、The Da Vinci Art Project の作品展示や、美容医療とアートをテーマにしたトークイベント・セミナーを企画中です。

医療とアートが交差することで生まれる新たな「美」と「健康」の可能性を、多くの方に体験いただける場を提供してまいります。