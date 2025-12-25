こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
マクドナルド×ドラゴンクエスト 伝説のコラボ第2弾 ドラクエバーガー誕生！2026年1月7日（水）から期間限定販売
「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ」「ホットチリ＆タルタルチキン」、そして「チーズダブルてりやき」「マックフィズⓇ／マックフロートⓇ 爽やかヨーグルトソーダ味」は、スライムをイメージしたコラボ限定のオリジナルカップでご提供！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、2026年に40周年を迎える大人気ゲームシリーズ「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションとなるキャンペーンを展開しております。第2弾では、ゲームの主人公である勇者の剣(つるぎ)の剣筋をイメージしたスリットが特長のオリジナルバンズを使用した、ボリューム感で食べ応え抜群の「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ」「ホットチリ＆タルタルチキン」「チーズダブルてりやき」の3種類を“ドラクエバーガー”として、さらにスライムの鮮やかな青色をイメージした「マックフィズ／マックフロート 爽やかヨーグルトソーダ味」の全5商品を2026年1月7日(水)より全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売いたします。
コラボ第1弾では5種類のスライムがセットになった「マクドナルド×ドラゴンクエスト スライムinスライム」として、スライム、グリマススライム、バーディスライム、ハンバーグラースライム、メタルスライムのフィギュア5種セットを税込2,990円で、2026年1月19日(月)より全国のマクドナルド店舗*にて数量限定で販売いたします。その事前抽選販売の応募は、2026年1月7日(水)23:59まで受付中です。＊一部店舗では取り扱っておりません。（詳細はホームページをご確認ください）
そして第2弾では、「ドラゴンクエスト」とのコラボにふさわしい味わいとして、“ドラクエバーガー”を期間限定で販売いたします。バーガー3商品はいずれも、勇者の剣の剣筋をイメージしたスリットが特長のオリジナルバンズでサンドした、ボリュームたっぷりなマクドナルドの自信作となっております。新商品の「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ」は、香ばしい炙り醤油風ソースと、コンソメとガーリックの旨みにブラックペッパーのスパイス感がやみつきな味わいのマヨソースが相性抜群の一品です。同じく新商品の「ホットチリ＆タルタルチキン」は、ボリューミーなチキンパティを旨辛なホットチリガーリックソースと、サワークリームの爽やかなコクが特長のタルタルソースの２種類のソースが引き立てる一品です。そして昨年に続いて復活登場する「チーズダブルてりやき」は、2枚のポークパティをてりやき風味のソースと絡め、コクのあるチーズとレタスをサンドしたボリューミーな一品で、今回は“ドラクエバーガー”のオリジナルバンズでサンドし、「ドラゴンクエスト」の世界観でお召し上がりいただけます。さらに、スライムの鮮やかな青色をイメージしたドリンクの新商品「マックフィズ 爽やかヨーグルトソーダ味」「マックフロート 爽やかヨーグルトソーダ味」も登場いたします。バーガーではコラボパッケージでのご提供、さらにマックフィズ／マックフロートではスライムが描かれたコラボカップも数量限定でご用意しておりますので合わせてお楽しみください。
また、2025年12月27日(土)より、「ドラゴンクエスト」の様々なモンスターが登場し、“ドラクエバーガー”のおいしさをお伝えする新TVCMを放映いたします。CMに登場するマクドナルドのクルーの1人として、乃木坂46 一ノ瀬美空さんを起用し、「メラゾーマ」などの呪文を唱えて伝説のドラクエバーガーを作るストーリーになっております。さらに、Xキャンペーンなど、各種施策もご用意しておりますので、合わせてお楽しみください。
