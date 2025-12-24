【関西エリア拡大】スーツケース修理専門店「MY SUITCASE 新大阪店」が12月25日にオープン
スーツケース修理の専門店「MY SUITCASE」(運営：株式会社カルチャーズジャパン、所在地：東京都台東区、代表：原田 和典)は、関西エリアの新たな拠点として「MY SUITCASE 新大阪店」を2025年12月25日(木)にオープンいたします。
新幹線・在来線の結節点である新大阪駅から徒歩1分というアクセス性を活かし、出張・旅行前後の急なトラブルにも迅速に対応します。
スタッフ一同
■「MY SUITCASE 新大阪店」3つの特徴
1．新大阪駅から「徒歩1分」の圧倒的利便性
新幹線停車駅・新大阪に隣接した立地で、ビジネス・旅行の行き帰りにそのまま修理相談が可能です。
2．修理のプロが手掛ける「リメイク・スーツケース」の販売
「捨てる」から「直して使う」へ。熟練の技術者が部品交換や徹底したメンテナンスを施した、高品質な中古スーツケースをリーズナブルに販売。定価では手が届きにくい有名ブランド／人気メーカー品も安心価格で提供します。
3．「既製品を超えたい」を叶える、世界に一台のカスタマイズ
「もっと静かなキャスターにしたい」「便利なフックを追加したい」といった個別のニーズに対応。修理店ならではのノウハウを活かし、使う人のスタイルに合わせたカスタマイズ品を提案・販売します。
■店舗概要
店舗名 ： MY SUITCASE新大阪店
開店日 ： 2025年12月25日(木)
所在地 ： 〒533-0333 大阪市東淀川区東中島1-19-11 大城ビル2F
アクセス： 新大阪駅 徒歩1分
営業時間： 平日・土日祝 10時～19時(定休日：水曜日)
URL ： https://repair-suitcase.com/area/shop/#shinosaka
■会社概要
商号 ： 株式会社カルチャーズジャパン
代表者 ： 代表取締役 原田 和典
所在地 ： 〒110-0015 東京都台東区東上野3-16-8 安藤ビル1F
設立 ： 2023年4月
事業内容： スーツケースの修理・販売
資本金 ： 300万円
URL ： https://repair-suitcase.com/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
MY SUITCASE お客様相談窓口
TEL ： 03-4332-7551
お問い合せ： https://repair-suitcase.com/contact/