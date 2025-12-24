スーツケース修理の専門店「MY SUITCASE」(運営：株式会社カルチャーズジャパン、所在地：東京都台東区、代表：原田 和典)は、関西エリアの新たな拠点として「MY SUITCASE 新大阪店」を2025年12月25日(木)にオープンいたします。

新幹線・在来線の結節点である新大阪駅から徒歩1分というアクセス性を活かし、出張・旅行前後の急なトラブルにも迅速に対応します。


スタッフ一同



■「MY SUITCASE 新大阪店」3つの特徴

1．新大阪駅から「徒歩1分」の圧倒的利便性

新幹線停車駅・新大阪に隣接した立地で、ビジネス・旅行の行き帰りにそのまま修理相談が可能です。


2．修理のプロが手掛ける「リメイク・スーツケース」の販売

「捨てる」から「直して使う」へ。熟練の技術者が部品交換や徹底したメンテナンスを施した、高品質な中古スーツケースをリーズナブルに販売。定価では手が届きにくい有名ブランド／人気メーカー品も安心価格で提供します。


3．「既製品を超えたい」を叶える、世界に一台のカスタマイズ

「もっと静かなキャスターにしたい」「便利なフックを追加したい」といった個別のニーズに対応。修理店ならではのノウハウを活かし、使う人のスタイルに合わせたカスタマイズ品を提案・販売します。



■店舗概要

店舗名　： MY SUITCASE新大阪店

開店日　： 2025年12月25日(木)

所在地　： 〒533-0333 大阪市東淀川区東中島1-19-11 大城ビル2F

アクセス： 新大阪駅 徒歩1分

営業時間： 平日・土日祝　10時～19時(定休日：水曜日)

URL　　 ： https://repair-suitcase.com/area/shop/#shinosaka



■会社概要

商号　　： 株式会社カルチャーズジャパン

代表者　： 代表取締役　原田 和典

所在地　： 〒110-0015　東京都台東区東上野3-16-8 安藤ビル1F

設立　　： 2023年4月

事業内容： スーツケースの修理・販売

資本金　： 300万円

URL　　 ： https://repair-suitcase.com/



【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

MY SUITCASE　お客様相談窓口

TEL　　　 ： 03-4332-7551

お問い合せ： https://repair-suitcase.com/contact/