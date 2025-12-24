2025年のふるさと納税が出来る期間も、本日を入れて残り7日となりました。駆け込みの寄付をする方も多いですが、年末だからこその注意点もあります。主要23のポータルサイトを横断検索できる「ふるさと納税ガイド」は、年末にふるさと納税をする方に向けて、気を付けてほしいことを6つにまとめました。

1.寄付申込や申請書の「年末年始の期限」に注意

寄付申込と控除申請には期限があります。各期限に遅れると2025年のふるさと納税としては受理してもらえなかったり、ワンストップ特例制度が使えず確定申告が必要になったりしてしまうのでご注意ください。また、申請書は（年末年始は特に）自治体から送られてこないこともあります。その場合、自分で申請書をダウンロードして記載の上、寄付した自治体に送付する必要があります。切手や封筒の購入も必要です。ワンストップ特例制度の申請書はこちらからダウンロードすることができます。https://furu-sato.com/downloads/onestop_form2019.pdf銀行（メガバンク）振り込みで寄付をする方は、30日15時が入金締切になりそうです。その他、スケジュールの詳細は以下の記事をご覧ください。

2.【全額還元も】決済サービスのキャンペーンを比較してみて

2025年10月以降、ふるさと納税サイトがポイント付与を行うことは禁止されました。その一方で5％のマネー増量キャンペーンが開催されたり、特定の決済手段を利用すると抽選で全額還元（最大10万円）されるなど、お得にふるさと納税を楽しむ方法やポイントを獲得する方法が多数あります。

3.税金を納付している本人の名義で申し込んで

税金が控除されるには、寄附をする人が納税者であることが求められます。例えば、所得のない専業主婦や子どもがふるさと納税をしたとしても、控除の面で得をすることはありません。また、原則として寄付の申込者とその寄付を決済するクレジットカードの名義は同一でなければなりませんのでお気を付けください。

他にも3つの気を付けてほしいことが

ふるさと納税ガイドの特集ページでは、年末の駆け込みでふるさと納税をする方に、他にも3つの注意点を記載しています。・返礼品の探し方・控除限度額について・返礼品が届く時それぞれの気を付けるポイントを明記していますので、以下の特集をご覧ください。https://furu-sato.com/magazine/42811/