「東京オートサロン2026」にて人気漫画『頭文字D』ZIPPO、「300個限定」一部販売

『頭文字D』のZIPPOがノリモノ雑貨ブランド CAMSHOP.JPから登場。「東京オートサロン2026」にて一部販売。世界でわずか300個のみ生産され、すべての本体にシリアルナンバーが刻まれたプレミアムなモデルです。

本体には主人公・藤原拓海が登場する作中のシーンをレーザー刻印で表現。プリントでは再現できない繊細な描写が、光沢のあるガンメタリックのボディに高級感を添えています。バトルシーンを刻んだデザインは『頭文字D』の熱気を日常に持ち込むことができる特別な仕様となっています。

さらにZIPPOのサイド部分には「001/300 ～ 300/300」のシリアルナンバーを刻印。ナンバーはランダムとなりますが、世界に300個のみの生産・販売となります。

デザインはシンプルでありながら洗練され、角度によって黒にもシルバーにも表情を変えるガンメタリックが魅力です。落ち着いた質感のレーザー刻印と輝きを放つボディのコントラストが大人の品格を演出し、嗜好品としてもふさわしい仕上がりです。

数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります。ぜひこの機会にお求めください。

【東京オートサロン】

・開催日：2026年 1月9日(金)、10日(土)、11日(日)・会場：幕張メッセ（日本コンベンションセンター） 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1・CAMSHOP.JPブース：Hall6-A 602

東京オートサロンとは

オートサロンは、世界3大カスタムカーショーの1つとされ、2020年には約30万人が来場した大規模イベントです。幕張メッセを会場に、国内外の自動車メーカー、チューニングショップ、パーツメーカーが出展し、約900台以上の車両が展示されます。イベントは3日間にわたり、新車発表やカスタムカーの展示、デモ走行、ライブステージなど多彩なコンテンツを提供します。

イベント詳細：https://www.tokyoautosalon.jp/2026/

『頭文字D』

1995年の連載開始から30年。しげの秀一氏による人気漫画『頭文字D』は、主人公・藤原拓海と愛車ハチロク（AE86）を中心に描かれるリアルで迫力あるバトルやドラマで、多くのクルマファンを魅了してきました。アニメ化や映画化を経て、今もなお世代を超えて支持され続けている作品です。

商品詳細

**サイズ**：H5.5×W3.8×D1.2(cm)**素材**：真鍮(米国Zippo社製)**JAN**：4570138441243**品番**：441243（C）しげの秀一/講談社

CAMSHOP.JP

販売元会社名 ：株式会社フェイス所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38お問い合わせ：076-287-6593メール ：27@faith-jp.com受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)HP ：https://camshop.jp/

