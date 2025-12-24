株式会社和奏AGENCY企画製作協力、『【Ro'ase】produce Vol.1』が2026年2月1日 (日)に高円寺 Studio K（東京都杉並区高円寺南4-39-17）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて12月24日(水)21:00より発売開始です。

https://www.confetti-web.com/events/12763

公式サイトhttps://wakana-agency.co.jp/roase公式Xhttps://x.com/Roase_produce俳優・殺陣振付師の小栗諒が初の主催企画【Ro'ase】produce（読み：ロアーズ プロデュース）をスタート！イベント【Ro'ase】produce Vol.1チケットは本日21時から先着で販売スタート！

【Ro'ase】 (ロアーズ) とは

俳優・殺陣振付師の小栗諒がチャレンジしたいことを、その時々にあった形式で交流を広げていく場を【Ro'ase】 (ロアーズ) と名付け展開していきます。

主催・企画：小栗諒よりご挨拶

この度、初の主催・企画イベント【Ro'ase】を始動することになりました。Vol.1は、ゲストに親友陣を招いてトークメインとしたイベントとなります。途中、ゲームやインプロなど盛り上がる内容の出し物も考えています。2部には居酒屋に居るような演出で、ゲスト達とお酒酌み交わしながらほろ酔いトークコーナーを設けます。どんな内容になるかは当日のみぞ知る、、、皆様にも素敵な時間を共有できますよう楽しめたらと思っております。

【Ro'ase】produce 走り出しはイベントを開催！

Vol.1は、ゲストに主催小栗諒の親友陣を招きトークメインのイベントを開催。 記念すべき第1回には、「王ステ」シリーズ ヴィンツェル役などで活躍する鵜飼主水、アメツチ×@emotion 舞台「ももがたり」を手がけ犬丸役でも出演している@emotionの代表の門野翔、2.5次元ダンスライブ「ツキウタ。」ステージ「ツキステ。」長月夜役などで活躍する秋葉友佑、ライブスペクタクル「NARUTO-ナルト-」奈良シカマル役などで活躍する服部武雄、主催でもあり舞台「爆剣」シリーズ柳生宗矩などで活躍する小栗諒が出演する。今回のイベントではゲーム・インプロなども検討中！ 2部には居酒屋に居るような演出で、ゲスト陣とお酒を酌み交わしながら ほろ酔いトークコーナーも設けます。どんな内容になるか、当日【Ro'ase】produce初イベントの目撃者になってください！

イベント概要

【Ro'ase】produce Vol.1■日程2026年2月1日 (日)1部 開場 12:00 ／ 開演 12:302部 開場 17:00 ／ 開演 17:30＊本編70分・終演後チェキ会（有料）あり■会場高円寺 Studio K(2F)＊JR中央線高円寺駅南口から徒歩7分程度〒166-0003 東京都杉並区高円寺南4-39-17-2Fhttp://www.kobayashi-yk.com/html/studio-k/access.html■出演秋葉 友佑鵜飼 主水門野 翔服部 武雄ー小栗 諒

■チケット（全席自由/整理番号順入場）前売：5,000円（税込）＊開演2時間前までカンフェティで販売当日：5,500円（税込）＊座席に余裕がある場合のみ受付にて販売■チケット販売2025年12月24日(水)21:00～カンフェティで先着販売■販売URLhttp://confetti-web.com/@/roase01＊チェキ券販売などは2026年1月に準備整い次第発表！ 詳細発表までお待ちください。■【Ro’ase】主催・企画 小栗 諒■制作 木村泰香（和奏AGENCY）■企画製作協力 株式会社和奏AGENCY■お問合せ Mail roase.produce@gmail.comリンクX https://x.com/Roase_produceHP https://wakana-agency.co.jp/roase

