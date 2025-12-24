平素より、ワイム貸会議室をご利用いただき、誠にありがとうございます。年末年始の下記期間、休業とさせていただきます。

＜該当店舗＞■高田馬場 ■赤坂 ■お茶の水 ■神田 ■荻窪 ■立川

＜休業期間＞2025年12月27日（土）～2026年1月4日（日）

また、電話およびメールでのお問い合わせ・申し込み業務は2025年12月25日（木）までとさせていただきます。これ以降にお問い合わせ・お申し込みいただいたお客様については、1月5日（月）以降に順次ご連絡させていただきます。ご利用予定の会員様におかれましては、事前にご確認くださいますようお願い申し上げます。

本年もワイム貸会議室をご利用いただき、誠にありがとうございました。来年も、快適で質の高い空間の提供に努めてまいりますので、引き続きご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。以上

【ワイム貸会議室】概要・問い合わせ先

TEL：0120-311-104(平日10:00-11:45/12:45-17:00、年末年始12/26～1/4は休業)URL：https://waim-group.co.jp/share/rentalmeetingroom

会社概要

ワイムシェアリング株式会社

https://waim-group.co.jp/share/rentalmeetingroom

本社：東京都新宿区高田馬場1-29-9 TDビル６F代表：佐藤 直史創設：1953年11月事業：不動産賃貸、自家用車運行管理、洗車事業、シェアハウス、シェアオフィス、貸会議室、インドアゴルフ施設の企画・管理・運営、テレワークブース販売・運営URL：https://waim-group.co.jp/

https://waim-group.co.jp/