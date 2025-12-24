全世界で累計1,490万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、2026年1月29日(木)より開催する新作リアル脱出ゲーム『絶対に負けられないポーカールームからの脱出』の、オリジナルグッズの情報を公開いたします。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/poker/

『絶対に負けられないポーカールームからの脱出』は、プロポーカープレイヤー「世界のヨコサワ」率いる“POKER ROOM”と、リアル脱出ゲームを手がけるSCRAPがタッグを組んで生み出した、新たな体験型エンターテインメントです。 舞台となるのは、勝てば資金を根こそぎ奪える特別なポーカーが行なわれるカジノ「Greed Kingdom」。プレイヤーは、イカサマを駆使するカジノの幹部と対峙しながら、ひょんなことから手に入れた「運命（謎）を解き明かすことで未来（カード）を変える力」を使って、悪徳なカジノとの“絶対に負けられない”勝負に挑みます。実際にポーカーをプレイするチェックポイントでは、本格的なポーカーの演出や緊張感あふれる勝負の醍醐味を存分に体験できます。

■イベント開催を記念して、オリジナルグッズ全4種の販売が決定！

この度、本イベントの世界観をより楽しめるオリジナルグッズ全4種を公開。イベント中に登場するアイテムをモチーフにした「ポーカーチップ風キーホルダー」や「『Greed Kingdom』公式トランプ（謎付き）」は、イベント参加の記念品にぴったり。トランプに付属する謎は、本編の余韻そのままに「ポーカー×謎解き」を自宅でも体験できるグッズとなっています。他にも自分のリアル脱出ゲーム参加記録としても使える「脱出成功ステッカーセット」や「謎付きクリアファイル」といったリアル脱出ゲームの定番グッズもラインナップ。謎解きをもっと楽しみたい方も、イベント参加の記念が欲しい方も、ご来場の際はぜひ会場のグッズショップをチェックしてみてください。

■プチ謎付き「トランプ風 紙コースター」特典も

さらに、会場にて『絶対に負けられないポーカールームからの脱出』オリジナルグッズを合計1,200円（税込）以上ご購入いただいた方には、特典としてプチ謎付き「トランプ風 紙コースター」を全5種の中からランダムで1枚プレゼントいたします。カジノの雰囲気を醸し出すデザインに加え、手元で手軽に謎解きを楽しめる、本イベントならではの限定特典です。

本イベントは、2026年1月29日(木)より「リアル脱出ゲーム CROSSING 渋谷店」を皮切りに、大阪、愛知、京都、岡山など、全国各地で開催いたします。プロ監修のポーカーと謎解きが融合した新たな形のリアル脱出ゲームをぜひ会場でお楽しみください！

『絶対に負けられないポーカールームからの脱出』 オリジナルグッズ概要

■脱出成功ステッカーセット（正方形ステッカー H50×W50mm ／ 円形ステッカー φ55mm ／2枚セット）500円リアル脱出ゲーム定番のアイテム！ ゲーム勝利の記念に！■謎付きクリアファイル（A4／謎用紙付き）1,200円もっと謎が解きたいあなたにおすすめ！カジノ「Greed Kingdom」を舞台にしたイベントの前日譚が楽しめる！■ポーカーチップ風キーホルダー（サイズ：約φ40mm）800円イベントでも登場したポーカーチップがアクリルキーホルダーに！身に着ければ勝負強くなれる…かも？■「Greed Kingdom」公式トランプ（謎付き）（サイズ：トランプ H88×W63mm（ポーカーサイズ）／ 外箱 H89×W65×D23mm（謎用紙入り））2,400円イベントでも使用されている、カジノ「Greed Kingdom」オリジナルのポーカーサイズトランプと謎用紙のセットです。トランプを使った謎解きに挑戦したい方におすすめ！オリジナルグッズを合計1,200円（税込）以上ご購入で、「トランプ風 紙コースター」（共通プチ謎付き、全5種）をランダムで1枚プレゼント！※『絶対に負けられないポーカールームからの脱出』オリジナルグッズのみ対象となります。他商品との組み合わせはできません。※無くなり次第配布終了となります。※価格はすべて税込です。

『絶対に負けられないポーカールームからの脱出』 イベント概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/poker/◼︎ストーリーギャンブラーのあなたは、カジノ「Greed Kingdom」へやってきた。勝てばカジノの金を根こそぎ奪える特別なポーカーが行なわれるという。立ちはだかるのは、このカジノ最強の４人。彼らは""圧倒的豪運""と称したイカサマで決して負けることはない。普段ならこんな勝負に手は出さないが、今日は違う。ひょんなことからポーカーの神が憑（つ）いているのだ。その恩恵は「運命（謎）を解き明かすことで未来（カード）を変える力」。この力を使いこなせれば理不尽な戦いにも勝機は見えるだろう。ただしその力の代償は、万が一敗北すると今後どんな勝負にも勝てなくなってしまうというもの。ギャンブラーにとっては命取りだが、このチャンスを逃すわけにはいかない！今日の勝負で頼れるのは、運ではなくヒラメキ。運命を操って絶対に負ける未来を変え、絶対に負けられないポーカーに勝利せよ！◼︎プレイ形式想定所要時間：60分／参加人数：1～3人／屋内イベント／随時スタート◼︎開催会場、日程【東京】リアル脱出ゲーム CROSSING 渋谷店：2026年1月29日(木)～【大阪】リアル脱出ゲーム大阪南堀江店：2026年2月5日(木)～2026年3月15日(日)【愛知】リアル脱出ゲーム名古屋店：2026年2月6日(金)～2026年4月5日(日)【京都】リアル脱出ゲーム京都店：2026年3月19日(木)～【岡山】リアル脱出ゲーム岡山店：2026年3月20日(金)～そのほか札幌、宮城、福岡ほか全国各地で開催予定。詳細は後日発表いたします。◼︎チケット販売スケジュール好評販売中！◼︎チケット料金1人あたり3,200円～（前売平日）※土日祝、ハイシーズン（GW、年末年始、夏季休暇など大型連休期間中の平日を含む）は料金が異なります。チケット料金の詳細は、特設サイトをご確認ください。※本イベントはU22団員割引の対象となります。22歳以下の方は「U22団員」になると、平日当日券が半額で購入できます。詳細は下記よりご確認ください。https://scraptanteidan.com/s/n32/page/about_U22〈特典付きチケット情報〉「世界へ脱出！ クリアポーチ」は、特典付きチケットに付属する限定グッズです。すべての前売チケットは、+2,800円(税込)で特典付きチケットに変更可能です。※特典付きチケットは当日チケットでの販売、および単体での販売はございません。※イベント参加当日、受付にてお渡しいたします。在庫状況によっては後日発送になる場合がございます。※チケット購入画面よりイベントチケットの購入枚数を選択後、特典付きチケットに変更したい枚数を副券で選択し、購入にお進みください。※グループチケットをご購入の場合、スクラップチケット(スクチケ)については、ご参加人数を上限に特典付きの数をお選びいただけます。

◼︎主催／企画制作 SCRAP◼︎監修 POKER ROOM

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,490万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine

〈補足情報〉「世界のヨコサワ」とは

プロデビューからわずか3日後に、ポーカー世界三大タイトルの1つであるWorld Poker Tour（WPT）2013 Main Eventで優勝。2022年には、ラスベガスで開催されたポーカー界のアカデミー賞とも称される「Global Poker Awards 2021 ベストパーソナリティ賞」を日本人として初めて受賞し、注目を集めました。海外のカジノを巡りながらプロポーカープレイヤーとしての活動を届けるYouTubeチャンネルは、2025年8月時点で登録者数100万人を超え、ポーカーYouTuberとしても国内外で活躍の場を広げています。

〈補足情報〉POKER ROOMとは

「世界のヨコサワ」が所属するPOKER ROOM社は、"Established Poker"をミッションに掲げ、ポーカーが愛され、受け入れられ、日本の文化として根づく未来を目指しています。"Established Poker”の実現に向けて、ポーカールーム「ROOTS」、「世界のヨコサワ」YouTubeチャンネルの企画・運営をはじめ、アパレル事業やアプリケーション開発など、さまざまなポーカーエンターテインメント事業を展開しています。☆オフィシャルサイト：https://pokerroom.co.jp/