国内外のタイル・石材・煉瓦を幅広く取り扱う総合ブランドメーカーの名古屋モザイク工業株式会社が主催する「第15回Instagramフォトコンテスト」。11月25日より募集を開始した本コンテストの締め切りが、2026年1月4日に迫っています。受賞者には、Amazonギフト券の他、副賞としてタイルコースターと記念のフォトスタンドを贈呈いたします。

募集要項

募集テーマ｜#冬のおうち時間

タイルで彩る、ほっと温まる空間を投稿してください。

募集期間

2025年11月25日（火）～2026年1月4日（日）

応募条件

名古屋モザイク工業の商品が使われていること。応募写真は、当・落選にかかわらず、当社WEBサイト・SNS等各種媒体で施工事例として公開することを前提とします。公開について、関係機関の了承が得られている写真に限ります。名古屋モザイク工業のデザインアワード2015～2025に応募した作品は無効とします。コンテスト期間中、何回でも応募可能ですが、受賞は1人1点とします。過去、入賞・いいね作品に当選したことのある箇所の応募は無効とします。

応募資格

施主または設計者（デザイナー・コーディネーターを含む）であること。名古屋モザイク工業 公式 Instagramアカウント（@nagoyamosaic）をフォローしていること。※結果発表の前にフォローを外した場合やアカウントを削除または非公開とされた場合は審査対象外とします。規定のハッシュタグを2つつけて投稿すること。

応募方法

名古屋モザイク工業の公式 Instagramアカウントをフォローしてください。「#名古屋モザイク」「#名古屋モザイクフォトコン第15回」の2つのハッシュタグをつけて、名古屋モザイク工業の商品を使用した写真を投稿してください。最低1つ、使用している商品名のハッシュタグをつけてください。

審査基準

名古屋モザイク工業内で総合的に審査します。●テーマに沿った写真である●空間・環境と調和している●新しいタイルの可能性を感じる●写真としてのクオリティが高い

賞および賞金について

グランプリ（1名様） Amazonギフト券 20,000円準グランプリ（1名様） Amazonギフト券 10,000円入賞（5名様） Amazonギフト券 5,000円グランプリ・準グランプリ・入賞の方に副賞と記念のフォトスタンドを贈呈します。副賞｜タイルコースター（[アートモザイク施釉25角](https://www.nagoya-mosaic.com/products/series/s41)） 1枚※写真はイメージです。色は選べませんので予めご了承ください。

結果発表

2月下旬、当社WEBサイト及びInstagramにて発表予定です。入賞者には、結果発表の前にInstagramのダイレクトメッセージにて当選通知をさせていただきますので、ご連絡先、賞品お届け先など必要事項を指定の方法でご連絡ください。※規定の期日までにご返信がない場合は受賞が無効となる場合がございます。その他応募に関する注意事項は名古屋モザイク工業のWEBサイトをご確認ください。みなさまのご応募をお待ちしております。

第14回受賞作品（一部抜粋）

テーマ｜#たたずまい募集期間｜2025年7月1日～8月17日グランプリ @u_sekkeishitsu｜株式会社U設計室

準グランプリ @_eoaiu｜個人邸

入賞 @sho_seikatu｜個人邸

会社概要

商号 ： 名古屋モザイク工業株式会社所在地 ： 〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町2455-20代表者 ： 代表取締役 山際 二郎設立 ： 1955年04月事業内容 ： タイル・れんが・ブロック工事業資本金 ： 8,500万円

運営・管理・お問合わせ先

名古屋モザイク工業株式会社

