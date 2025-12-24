デンマークの Kassø PTX プラントは、世界最大規模の商業用 e-メタノール製造プラントであり、同種のプラントとしては初となります。 事業者で主要保有社である European Energy 社と電気設備会社 Soft & Teknik 社は、安全性と柔軟性を確保するため、Roxtec ケーブル貫通部シールを採用することを共同で決定しました。

52.5 MW の水素プラントでは、太陽光と水を用いて水素を生成します。 生成された水素は二酸化炭素と混合され、原料メタノールを製造。最終的にクリーンな液体ベースの e-メタノールに変換されます。 e-メタノールの年間製造能力は42,000トンです。 このグリーン燃料は、Circle K 社、LEGO グループ、Maersk 社、Novo Nordisk 社などの大企業で使用されています。 さらに、このプラントは電力系統のバランス調整に貢献し、3,300 世帯への暖房供給も行っています。

28 基のモジュール型 E ハウスの貫通部密閉

Roxtec は、European Energy 社が一部所有する Soft & Teknik 社と協力し、28 基のモジュール型 Eハウスの貫通部密閉ソリューションが厳格な安全要件を満たすことを保証しました。 電力ケーブルと制御ケーブルの引き込み口を密閉するために、Roxtec S 貫通部と G 貫通部が床面に溶接され、火災やガスなどの危険から電気機器を保護しています。

作業時間を短縮し、安全を確保する

Soft & Teknik 社は、プロジェクト全体を通じて Roxtec のサービスとサポートに非常に満足しています。「高度な安全性と柔軟なソリューションが求められるプロジェクトだったので、Roxtec をパートナーとして選びました」と、Soft & Teknik 社の電気部門責任者 David Seip 氏は述べています。Roxtec シールが持つ柔軟性は、プロジェクトの納期を守るのに役立ちました。 Roxtec のゴム製シーリングモジュールは、様々な外径のケーブルに適合するため、Soft & Teknik 社の電気工事担当者は現場で幅広いサイズのケーブル外径に容易に対応できました。 ケーブル貫通部シールの施工において、スピードと簡便さは重要な要素です。 施工プロセスがプロジェクトの遅延や安全性低下を招くこと無く、円滑に進むことが不可欠なのです。

Roxtec が選ばれる理由

・耐火性・ガス密性・耐候性・異なる外径のケーブルにフィットする柔軟性・設計サービスと技術サポート