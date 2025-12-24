半導体ボンディング市場の規模・シェアレポート、成長動向および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「半導体ボンディング市場の将来動向および機会分析：2025年～2035年」と題した市場調査レポートの公開を発表しました。本レポートの市場スコープは、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
世界の半導体ボンディング市場に関する 調査レポートでは、2025年から2035年にかけての年平均成長率（CAGR）は3.8%と予測され、2035年末には9億6,070万ドルの 市場規模になると予測しています。2024年の市場規模は1億3,858万米ドルでした。
市場概要
半導体ボンディングとは、デバイス製造および先端パッケージングの過程において、半導体ウェハ、ダイ、または基板を接合するために用いられる一連の重要なプロセスを指します。ボンディング技術は、ICパッケージング、MEMS、センサー、パワーデバイス、ヘテロジニアス集積における電気的・機械的・熱的接続を実現します。主なボンディング手法には、ダイボンディング、ウェハ・ツー・ウェハボンディング、チップ・ツー・ウェハボンディング、ハイブリッドボンディングがあり、共晶接合、熱圧着、陽極接合、接着剤接合、銅―銅直接接合などの技術が用いられます。デバイスアーキテクチャが従来の微細化を超え、3D集積、チップレット、SiP（システム・イン・パッケージ）へと移行する中で、半導体ボンディングは性能向上、小型化、歩留まりを支える基盤技術となっています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/503
市場規模およびシェア
世界の半導体ボンディング市場は数十億米ドル規模と評価されており、今後10年間で高い一桁から低い二桁の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。アジア太平洋地域は、半導体製造、パッケージング、OSAT活動における優位性により最大の市場シェアを占めており、台湾、韓国、中国、日本からの強い需要が市場を牽引しています。用途別では、先端パッケージングおよび3D ICが最も成長の速いセグメントである一方、従来型ダイボンディングも設置ベースおよび継続的なアップグレード需要により大きなシェアを維持しています。ウェハレベルボンディングおよびハイブリッドボンディングは、最先端ロジックおよびメモリ分野での採用拡大により、急速に収益貢献を高めています。
主要な成長要因
先端パッケージングおよびヘテロジニアス集積：チップレットアーキテクチャ、2.5D／3D IC、高帯域幅メモリ（HBM）には、高密度かつ高性能な接続を実現する超高精度ボンディングが不可欠です。
ムーアの法則の限界：トランジスタの微細化が鈍化する中で、性能向上はパッケージング技術革新に依存する割合が高まり、ボンディング技術の重要性が増しています。
AI、HPC、データセンターの成長：高性能コンピューティングやAIアクセラレータでは、高密度かつ低遅延のインターコネクトを実現する先端ボンディングが求められています。
MEMSおよびセンサーの拡大：自動車、産業、民生用途のセンサーでは、気密封止や信頼性確保のためにウェハボンディングが広く使用されています。
