日本の段ボール箱市場は、2035年までに市場規模が126億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）3.2%で成長すると見込まれている
Survey Reports LLCは、2025年12月に日本の段ボール箱市場を対象とした調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、箱のタイプ別（スロット型、ダイカット型）、最終用途別（加工食品、果物・野菜、電気機器・機械、医薬品、洗剤・化粧品、陶磁器、ガラス製品・雑貨、通信販売、宅配・引越し、その他の食品および繊維製品）、フルートタイプ別（シングル、ダブル、トリプル）に市場を細分化し、市場分析、トレンド、機会、および2025年から2035年までの予測を提供するものである。本レポートは、日本の段ボール箱市場に関する将来予測評価を示すとともに、成長要因、市場機会、課題、脅威といった主要な市場ダイナミクスを明らかにしているものである。
日本段ボール箱市場概要
日本の段ボール箱産業は、食品・飲料、電子機器、医薬品、自動車、電子商取引物流を支える、国内包装産業における重要なセグメントである。段ボール箱は、軽量構造、高い重量比強度、リサイクル性、輸送時の保護性能といった特長から広く採用されている。本市場は、日本の高度な製造基準、持続可能な包装への重視、輸出製品に対する厳格な品質要件によって形成されている。オンライン小売の拡大、簡便食品の消費増加、自動倉庫化の進展により、カスタマイズ性および高性能を備えた段ボールソリューションへの需要が高まっている。さらに、メーカー各社は、環境配慮型素材、デジタル印刷、スマート包装技術への投資を進めているのである。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本の段ボール箱市場規模は2025年に48億米ドルを創出したとされている。さらに、同市場は2035年末までに126億米ドルの収益規模に達すると予測されている。日本段ボール箱市場は、2025年から2035年の予測期間において、約3.2%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれているものである。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本段ボール箱市場分析によれば、日本の段ボール箱市場規模は、信頼性と利便性の高い包装に対する需要の拡大、グリーン包装ソリューションへの関心の高まり、電子商取引および物流分野の拡大、ならびに持続可能性および環境配慮型包装トレンドを背景として拡大すると見込まれている。日本段ボール箱市場における主要企業には、Rengo Co. Ltd、OJI Holding Corporation、Chuoh Pack Industry Co. Ltd.、Tomoku Co. Ltd.、Kariya Shiki Co., Ltd.、Hiradan Corporation、Aichi Corrugated Cardboard Co. Ltd.、Itoh Corrugated Industrial Co. Ltd.、Ryohei Corrugated Co., Ltd.（箱平段ボール株式会社）、Taiyo Corporation Ltd.、Maruichi Corporation、Misuzu-Shigyou Inc.、DAIO Packaging Co. Ltd.、Tokai Paper Co. Ltd.、Dynapac Corporation、Yamakoh, Co. Ltd.、Dainippon Pax Kyoto Corporationが含まれるものである。
目次
● 日本の段ボール箱市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価である。
● 2035年までの日本段ボール箱市場における需要および機会分析である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：箱のタイプ別、最終用途別、フルートタイプ別である。
