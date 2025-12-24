マイクロインジェクションモールディング用プラスチック市場の規模・シェア分析、成長レポートおよび主要メーカー（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「マイクロインジェクションモールディング用プラスチック市場の将来動向および機会分析：2025年～2035年」と題した市場調査レポートの公開を発表しました。本レポートの市場スコープは、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
世界のマイクロ射出成形プラスチック市場に関する調査レポートによると、この市場は2025年から2035年の間にCAGR値11.2%のCAGRを達成し、2035年末までに39億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2024年の市場規模は13億米ドルと推定されています。
市場概要
マイクロインジェクションモールディングは、通常1グラム未満の重量で、ミクロンレベルの公差を持つ極めて小さく高精度なプラスチック部品を製造するための高度に専門化された成形プロセスです。これらの部品は、医療機器、電子機器、自動車システム、通信、MEMS（微小電気機械システム）など、小型化、精度、再現性が重要となる産業分野において不可欠です。このプロセスでは、高度な成形機、精密金型、エンジニアリング熱可塑性樹脂を使用し、従来の射出成形技術では安定して製造できない部品の生産を可能にします。
市場規模およびシェア
世界のマイクロインジェクションモールディング用プラスチック市場は10億米ドル超と評価されており、今後10年間で高い一桁から低い二桁の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。この成長は、医療および電子分野における小型化部品の需要拡大によって牽引されています。北米および欧州は、医療およびハイテク製造分野での早期導入により、市場収益の大きなシェアを占めています。アジア太平洋地域は最も成長が速い地域であり、日本、中国、韓国などにおける電子機器製造、自動車生産、医療機器アウトソーシングの急速な拡大に支えられています。用途別では、医療用途が金額ベースで最大のシェアを占め、電子および自動車分野も大きな数量を占めています。
主要な成長要因
医療機器の小型化：低侵襲手術用器具、ドラッグデリバリーシステム、診断機器、埋め込み型部品への需要が、マイクロ成形プラスチックの採用を加速しています。
電子機器および半導体の進展：スマートフォン、ウェアラブル機器、センサー、コネクタの成長により、超小型かつ高精度なプラスチック部品が求められています。
自動車用電子機器の拡大：先進運転支援システム（ADAS）、センサー、電気自動車部品では、マイクロ成形プラスチック製のハウジングやコネクタの使用が増加しています。
材料技術の革新：PEEK、LCP、医療グレードポリマーなどの高性能熱可塑性樹脂の開発が、高度なマイクロ成形用途を支えています。
量産におけるコスト効率：金型最適化後は、マイクロインジェクションモールディングにより、材料ロスを最小限に抑えた高容量かつ高い再現性の生産が可能になります。
市場セグメンテーション
