月経前症候群（PMS）治療市場規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「月経前症候群（PMS）治療市場の将来動向および機会分析：2025年～2035年」と題した市場調査レポートの公開を発表しました。本レポートの市場スコープは、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
世界の月経前症候群治療市場に関する 調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間にCAGR値3.7%を予測し、さらに2035年末までに23億米ドルの 市場規模を生み出すと予測されています。2024年の市場規模は14億米ドルでした。
市場概要
月経前症候群（PMS）は、月経周期の黄体期に発生する腹部のけいれん、膨満感、頭痛、気分の変動、不安、疲労感など、身体的・感情的・行動的な幅広い症状を含みます。治療は症状の緩和と予防に焦点を当てており、薬物療法（鎮痛薬、ホルモン避妊薬、抗うつ薬）、栄養補助食品、非薬物療法（生活習慣の改善、カウンセリング、デジタル治療）に及びます。女性の健康ニーズに対する認識の高まりと医療アクセスの改善により、PMS治療市場はOTC鎮痛薬中心から、より個別化された多面的な管理へと進化しています。
市場規模およびシェア
世界のPMS治療市場は数十億米ドル規模と評価されており、今後10年間で安定した年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。北米および欧州は、高い診断率、OTC製品の普及、重症例（PMDDなど）に対する処方治療の償還制度により、大きな市場シェアを占めています。アジア太平洋地域は最も成長が速い地域であり、認知度の向上、中間層人口の拡大、婦人科医療へのアクセス改善、OTCおよびデジタルヘルスチャネルの成長が要因となっています。治療タイプ別では、OTC鎮痛薬およびNSAIDsが数量ベースで最大の収益シェアを占める一方、ホルモン療法やSSRIは処方薬価値において高いシェアを持っています。
主要な成長要因
認知度および診断率の向上：公衆衛生教育や月経健康のスティグマ解消により、診断および治療の利用が増加しています。
高い有病率：多くの月経のある人がPMS症状を経験しており、治療オプションへの継続的な需要を支えています。
個別化医療への移行：症状の多様性（身体症状優位型と気分症状優位型など）の認識が、治療の個別選択を促進しています。
OTCの利便性とEC：薬局やオンラインプラットフォームを通じた鎮痛薬、サプリメント、ウェルネス製品への容易なアクセスが市場拡大を後押ししています。
女性の健康分野のイノベーション：フェムテック、デジタル症状トラッキング、標的治療への投資が、早期介入と治療継続を支援しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337952&id=bodyimage1】
市場セグメンテーション
治療タイプ別：
薬物療法：NSAIDs／鎮痛薬、ホルモン避妊薬、SSRI／SNRI（重度の気分症状／PMDD向け）、利尿薬。
サプリメント：カルシウム、マグネシウム、ビタミンB6、オメガ3脂肪酸、ハーブ療法。
非薬物療法：生活習慣改善、CBT、運動プログラム、デジタルヘルスツール。
適応症別：軽度～中等度PMS、重度PMS／PMDD。
