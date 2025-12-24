¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡× ÉÁ¤­²¼¤í¤·B2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡×Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª

2025Ç¯12·î16Æü ¥¢¥Ë¥á¡õ¥²ー¥à¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ñ¥ìー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¤Î¡ØÉÁ¤­²¼¤í¤·B2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡Ù¤òÈ¯É½¤·Á´¹ñ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¡¦Áá²µ½÷ÍðÇÏ&Å·Æ»¤¢¤«¤Í
¡¦¤é¤ó¤Þ&¶Á ÎÉ²ç
¡¦¥·¥ã¥ó¥×ー&¥àー¥¹

¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2¡Ù¤è¤ê¡¢
ÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥ë¥«¥éー°õºþ¤Î B2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー ¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª

¥µ¥¤¥º¤Ï ²£515mm ¡ß ½Ä728mm ¤È¡¢¥Ý¥¹¥¿ー´¶³Ð¤Ç¾þ¤ì¤ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Âç¤­¤µ¡£
Â¸ºß´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÂçÈ½¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¤ªÉô²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°ìµ¤¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÇºà¤Ë¤Ï¹âÉÊ¼Á¤Ê W¥¹¥¨ー¥ÉÀ¸ÃÏ ¤òºÎÍÑ¡ª
È¯¿§¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÎ¢Â¦¤«¤é¤ÎÆ©¤±¤âµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¢ö

¼ïÎà¤ÏÁ´Éô¤Ç£³¼ïÎà¡ª

¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥¤­¤Ê¾ì½ê¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª

¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡× ÉÁ¤­²¼¤í¤·B2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー
³¨ÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§3¼ï
ËÜÂÎÁÇºà¡¡¡¡¡§W¥¹¥¨ー¥É
À½ÉÊ¥µ¥¤¥º¡¡¡§Ìó515¡ß728mm
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§\3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÍ½ÄêÆü¡¡¡§2026Ç¯2·î²¼½Ü
------------------------------------------------------------------------------------

¡Ú¤´Í½Ìó¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡Û
¥Ú¥ó¥Ñ¥ì¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¹ØÆþ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.penguinparade.jp/shopdetail/000000001681/

Â¾Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤ò¤´´õË¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï
Amazon¡¢¤¢¤ß¤¢¤ßÅù¤ÎÄÌÈÎ¥·¥ç¥Ã¥×¤ä
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¢¥²ー¥Þー¥ºÅù¤Î¥·¥ç¥Ã¥×Å¹Æ¬¤Ë¤Æ¸æ³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¼è°·¾õ¶·¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¡Ú¸¢Íø¼ÔÉ½µ­¡Û
¡ÊC¡Ë¹â¶¶Î±Èþ»Ò¡¦¾®³Ø´Û¡¿¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ñ¥ìー¥É
http://www.penguin.bz/
info-penguin@penguin.bz

