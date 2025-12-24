デジタルサイネージメディアプレーヤー市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月23に「 デジタルサイネージメディアプレーヤー市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。 デジタルサイネージメディアプレーヤーに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
デジタルサイネージメディアプレーヤー市場の概要
デジタルサイネージメディアプレーヤー市場に関する当社の調査レポートによると、 デジタルサイネージメディアプレーヤー市場規模は 2035 年に約 283.9億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の デジタルサイネージメディアプレーヤー市場規模は約 189.6億米ドルとなっています。 デジタルサイネージメディアプレーヤーに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.12% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、デジタルサイネージメディアプレーヤー市場シェアの成長は、小売業界がeコマースとの競争のために体験型ショッピングというコンセプトに移行していることが要因となっています。この動きがインタラクティブなデジタルサイネージの利用を促進しているのです。小売業者は、商品を持ち上げると情報が表示される「リフト アンド ラーン」ステーション、品揃えを無限に広げる「エンドレスアイル」キオスク、スマートミラーなどを導入しており、これらはいずれも高性能メディアプレーヤーを使用してタッチ入力を処理し、複雑で遅延のないインタラクティブなコンテンツを提供しています。このようなインタラクティブ性のニーズの高まりは、市場をより高性能な処理ユニットへと向かわせ、メディアプレーヤーの平均販売価格の上昇につながっています。
デジタルサイネージメディアプレーヤーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/digital-signage-media-player-market/114746
デジタルサイネージメディアプレーヤーに関する市場調査によると、ディスプレイ技術が4Kおよび8K解像度へと進化しているため、市場シェアは拡大すると予測されています。これらの高解像度に対応できるメディアプレーヤーの需要が高まるからです。標準的なプレーヤーでは超高精細コンテンツをスムーズに再生できないため、ハードウェアのアップグレードサイクルも頻繁になっています。高級小売店、美術館、企業の役員会議室といった業界では、視覚的な忠実度を重視する傾向が強まっているため、高帯域幅のビデオ出力と高度なGPUを搭載した高品質メディアプレーヤーの販売が特に増加しています。
しかし、プライバシー、データ転送、セキュリティに関する国境を越えた規制のばらつきや、コンプライアンスコストの上昇といった主要な要因が、予測期間中の市場成長を著しく阻害すると予想されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337945&id=bodyimage1】
デジタルサイネージメディアプレーヤー市場の概要
デジタルサイネージメディアプレーヤー市場に関する当社の調査レポートによると、 デジタルサイネージメディアプレーヤー市場規模は 2035 年に約 283.9億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の デジタルサイネージメディアプレーヤー市場規模は約 189.6億米ドルとなっています。 デジタルサイネージメディアプレーヤーに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.12% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、デジタルサイネージメディアプレーヤー市場シェアの成長は、小売業界がeコマースとの競争のために体験型ショッピングというコンセプトに移行していることが要因となっています。この動きがインタラクティブなデジタルサイネージの利用を促進しているのです。小売業者は、商品を持ち上げると情報が表示される「リフト アンド ラーン」ステーション、品揃えを無限に広げる「エンドレスアイル」キオスク、スマートミラーなどを導入しており、これらはいずれも高性能メディアプレーヤーを使用してタッチ入力を処理し、複雑で遅延のないインタラクティブなコンテンツを提供しています。このようなインタラクティブ性のニーズの高まりは、市場をより高性能な処理ユニットへと向かわせ、メディアプレーヤーの平均販売価格の上昇につながっています。
デジタルサイネージメディアプレーヤーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/digital-signage-media-player-market/114746
デジタルサイネージメディアプレーヤーに関する市場調査によると、ディスプレイ技術が4Kおよび8K解像度へと進化しているため、市場シェアは拡大すると予測されています。これらの高解像度に対応できるメディアプレーヤーの需要が高まるからです。標準的なプレーヤーでは超高精細コンテンツをスムーズに再生できないため、ハードウェアのアップグレードサイクルも頻繁になっています。高級小売店、美術館、企業の役員会議室といった業界では、視覚的な忠実度を重視する傾向が強まっているため、高帯域幅のビデオ出力と高度なGPUを搭載した高品質メディアプレーヤーの販売が特に増加しています。
しかし、プライバシー、データ転送、セキュリティに関する国境を越えた規制のばらつきや、コンプライアンスコストの上昇といった主要な要因が、予測期間中の市場成長を著しく阻害すると予想されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337945&id=bodyimage1】