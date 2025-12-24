【贈答用】大阪錫器 錫製ぐい呑 鯛網 紅白ペア（55ml）｜祝いの席にふさわしい酒器
日本の伝統工芸を今に伝える【大阪錫器】より、縁起の良い意匠が魅力の「錫製 ぐい呑 鯛網 紅白ペア（55ml）」のご紹介です。古来より“めでたい”象徴とされる鯛を、繊細な網目模様で表現し、紅白の組み合わせに仕上げた、祝いの席にふさわしい逸品です。
錫はイオン効果が高く、飲み物の雑味を和らげ、まろやかな口当たりにするといわれています。冷酒はもちろん、日本酒本来の風味を引き立てる酒器として高く評価されており、55mlの程よい容量は、ゆったりと味わうひとときに最適です。
熟練職人の手仕事によって一つひとつ丁寧に仕上げられたぐい呑は、重厚感がありながらも口当たりが良く、長く愛用できる品質を備えています。結婚祝い・長寿祝い・還暦祝い・法人向け記念品など、贈答品・ギフトとしてもおすすめです。日本製錫器ならではの品格と実用性を兼ね備えた紅白ペアぐい呑を、特別な贈り物にぜひお選びください。
【大阪錫器】 錫製 ぐい呑 鯛網 紅白ペア 55ml
https://naire-shop.com/naire-osakasuzuki-061/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337917&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
錫はイオン効果が高く、飲み物の雑味を和らげ、まろやかな口当たりにするといわれています。冷酒はもちろん、日本酒本来の風味を引き立てる酒器として高く評価されており、55mlの程よい容量は、ゆったりと味わうひとときに最適です。
熟練職人の手仕事によって一つひとつ丁寧に仕上げられたぐい呑は、重厚感がありながらも口当たりが良く、長く愛用できる品質を備えています。結婚祝い・長寿祝い・還暦祝い・法人向け記念品など、贈答品・ギフトとしてもおすすめです。日本製錫器ならではの品格と実用性を兼ね備えた紅白ペアぐい呑を、特別な贈り物にぜひお選びください。
【大阪錫器】 錫製 ぐい呑 鯛網 紅白ペア 55ml
https://naire-shop.com/naire-osakasuzuki-061/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337917&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ