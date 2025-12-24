日本の旅行・観光市場規模は、2025年から2035年の期間において、約5.6%の年平均成長率（CAGR）で拡大すると予想されている。
Survey Reports LLCは、2025年12月に日本の旅行・観光市場を対象とした調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、旅行タイプ別（レジャー旅行、ビジネス旅行）、観光タイプ別（自然・野生動物、精神的・宗教的、レクリエーション、文化遺産、その他）、旅行日数別（7日以内、7～15日、15日超）、予約モデル別（オンライン、オフライン）に市場を細分化し、市場分析、トレンド、機会、および2025年から2035年までの予測を提供するものである。本レポートは、日本の旅行・観光市場に関する将来予測評価を示すとともに、成長要因、市場機会、課題、脅威といった主要な市場ダイナミクスを明らかにしているものである。
日本旅行・観光市場概要
日本の旅行・観光セクターは、豊かな文化遺産、先進的なインフラ、多様な自然資源に支えられた国民経済の主要な柱である。同国は、東京、京都、大阪、北海道、沖縄といった目的地に加え、花見、寺社巡り、アニメ文化、温泉、食文化観光などの体験を通じて、毎年数百万人規模の国内外旅行者を惹きつけている。高速鉄道、効率的な空港、デジタル化された旅行サービスは、アクセス性と訪問者の利便性を大きく向上させている。さらに、祭りやスポーツイベント、文化遺産、日本が有する安全性、清潔さ、そして高いホスピタリティの評価が、観光需要を一層強化しているのである。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本の旅行・観光市場規模は2025年に428億米ドルを創出したとされている。さらに、同市場は2035年末までに956億米ドルの収益規模に達すると予測されている。日本の旅行・観光市場は、2025年から2035年の予測期間において、約5.6%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれているものである。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本旅行・観光市場分析によれば、日本の旅行・観光市場規模は、娯楽や体験型消費を求める志向の高まり、インフラおよびデジタルサービスの充実、過去最高水準の訪日および国内旅行需要、政府による観光促進策と強固なインフラ基盤を背景として拡大すると見込まれている。日本旅行・観光市場における主要企業・事業者には、JTB Corporation、Nippon Travel Agency、KNT（近畿日本ツーリスト）、Magical Trip、JAPANiCAN.com、JapanQuest Journeys、Japan Gray Line、Walk Japan、OMAKASE Tour、Japan Wonder Travel、Arigato Travelが含まれるものである。
目次
● 日本の旅行・観光市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価である。
● 2035年までの日本旅行・観光市場における需要および機会分析である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：旅行タイプ別、観光タイプ別、旅行日数別、予約モデル別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本旅行・観光市場のセグメンテーションである。
● 旅行タイプ別：
○ レジャー旅行、ビジネス旅行である。
● 観光タイプ別：
○ 自然・野生動物、精神的・宗教的、レクリエーション、文化遺産、その他である。
● 旅行日数別：
○ 7日以内、7～15日、15日超である。
● 予約モデル別：
○ オンライン、オフラインである。
