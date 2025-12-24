こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
1月10日（土）に琴とピアノの音色を楽しむレクチャーコンサートを開催 --福岡女学院大学
福岡女学院大学（福岡市南区／学長：副島 雄児）は、1月10日（土）に琴とピアノの音色を楽しみながら、音楽と文化のつながりに触れるレクチャーコンサートを開催する。コンサートは二部制となっており、音楽に詳しくない方や初めて琴に触れる方でも気軽に楽しめる内容となっている。
福岡女学院大学人間関係学部子ども発達学科の野中亜紀講師が企画を行い、当日講師を務める。また同学科の福島さやか准教授も司会として参加する。
第一部は「琴とピアノが織りなす音楽の架け橋」。江戸時代の琴曲《六段の調》をはじめ、日本音楽と西洋音楽の出会いをテーマに、演奏とお話を交えて紹介する。遠く離れたウィーンの地で、ブラームスが日本の音楽にどのように出会ったのかにも注目し、音楽が国や時代を越えてつながる魅力をお伝えする。
第二部は「お琴体験 お琴をさわってみよう！」。実際に琴に触れ、音を出しながら、日本の伝統楽器を身近に感じていただける体験コーナー。福岡女学院高等学校の箏楽部の生徒も出演する。
このイベントは学院活性化推進助成金の採択を受けての実施となり、福岡女学院の教育研究活動の推進と質の向上、および学院全体の活性化を目的としている。
■開催概要
【日 程】 2026年1月10日（土）第一部13：30〜/第二部15：20〜 終了は16時過ぎを予定
【会 場】 福岡女学院大学ギール記念講堂
【参加費】無料
【申込】不要
■福岡女学院大学について
福岡女学院大学は、1885年（明治18年）の学院創立以来一貫したキリスト教教育・女子教育を行っており、現在では3学部7学科を擁している。近年では、「2025年キャビンアテンダント就職者数 九州内 第1位※」を獲得している。
※大学通信 「大学探しランキングブック2026」より
▼本件に関する問い合わせ先
福岡女学院大学
野中・福島研究室
住所：福岡市南区曰佐3丁目42-1
TEL：092-575-2971
メール：gakunaiensokai@fukujo.ac.jp
【リリース発信元】 大学プ レスセンター https://www.u-presscenter.jp/
