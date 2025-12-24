兵庫県・淡路島福良港発の「うずしおクルーズ」を運営するジョイポート淡路島株式会社(本社：兵庫県南あわじ市、代表取締役：鎌田 勝義)は、この度、障がい者福祉事業所である森の木ファーム株式会社(本社：兵庫県南あわじ市、代表取締役：松本 守史)との共同企画商品として、「つきとうずとクルーズみくじ」を2026年1月1日(木・祝)より販売開始いたします。本商品は、森の木ファーム様が企画・開発、当社が販売を担う「福祉と観光」の連携モデルであり、鳴門海峡の「うずしお」と「月」の神秘的な繋がりをテーマにした、旅の記念にふさわしいオリジナルおみくじです。





イベントページ： https://www.uzu-shio.com/event/13854





メインビジュアル





ポスター





■ 企画の背景

1. 福祉と観光を結ぶ「三方良し」の実現

本プロジェクトの主旨は、「福祉」と「観光」という異なる分野が、相互に価値を高め合う商品を生み出すことにあります。

＜主体＞

企画・開発：森の木ファーム

＜役割と貢献＞

丁寧に作り込まれた商品の創出により、障がいを持つ方々の安定的な工賃を生み出す。





＜主体＞

販売：ジョイポート淡路島

＜役割と貢献＞

観光地で求められる高品質な旅の記念品を提供し、淡路島観光の魅力を向上させる。





＜主体＞

お客様

＜役割と貢献＞

地元らしいエピソードと温かい想いが詰まった土産品を購入し、旅の満足度を高める。





2. 森の木ファーム様による「つきとうずと」のデザインコンセプト

鳴門海峡のうずしおには、地元の伝承に「満月と新月の日にうずしおが大きく巻き、半月の日にうずしおが小さく巻く」という言葉があります。それを月の満ち欠けと、潮の満ち引きの科学的データを元に確認し、事実だったことの驚きをデザインソースとしています。おみくじのデザインには8種類の月の満ち欠けに、その時に合ったうずしおの状態と自然のリズムから感じ取った言葉を綴りました。手に取りやすいおみくじという形で、淡路島ならではの自然のロマンを広く伝えることを目指しました。





3. 吉凶なし。すべての人を優しく包むメッセージ

丁寧に言葉を選定されたおみくじには、吉凶の区別はありません。それは、すべての人に前向きなエネルギーを受け取ってほしいという願いからです。おみくじの根底には、「きっと、めぐる。だから、大丈夫。」というメッセージが込められています。昼夜、四季、そして月の満ち欠けのように、人の営みにも必ずリズムがあり、今は困難な状況でも、必ずまた新しい芽吹きの時が巡ってくる、という自然の理を表現しました。このおみくじが、お客様の自分らしいリズムを尊重し、穏やかで前向きな気持ちで旅路を続けていただけるための一助となることを願っております。









■ 商品概要

商品名 ：つきとうずとクルーズみくじ

価格 ：100円(税込)

販売開始日：2026年1月1日(木・祝)～1月12日(月・祝)

企画・開発：障がい者福祉事業所 森の木ファーム株式会社(公式ホームページ： https://morinoki-farm.com/ )

販売 ：ジョイポート淡路島株式会社

販売場所 ：うずしおクルーズ乗船口





おみくじ





■ 正月限定企画「開運！うずしお絵馬の飾り付け」を併せて販売開始

うずしおクルーズは、地名そのものが縁起の良い「福良(ふくら)港」から出航します。「福」が「良い」という験(げん)の良い地名と、世界最大級の渦潮が織りなす大自然のパワーの組み合わせは、新年の開運・良縁祈願に最適なパワースポットです。ご家族、ご友人、大切な方とご一緒に、2026年の幸運を掴み、穏やかで前向きな1年をスタートさせてください。





内容 ：オリジナル絵馬に新年の願い事を記入し、乗船口付近の特設スペースに飾り付けていただけます。

価格 ：100円(税込)

販売開始日：2026年1月1日(木・祝)～1月12日(月・祝)





うずしお絵馬の飾り付け





【うずしおクルーズ基本情報】

淡路島から世界最大級の渦潮を「咸臨丸」「日本丸」の大型帆船で体験する約1時間のクルージングです。

営業日・出航時刻： ホームページにて要確認

料金(税込) ： 中学生以上 3,000円、小学生 1,500円、 幼児 大人1名につき1名無料

場所 ： 南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館(道の駅福良)

公式ホームページ： https://www.uzu-shio.com/