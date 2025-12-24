ジョイポート淡路島株式会社(本社：兵庫県南あわじ市、代表取締役：鎌田勝義)が運営する兵庫県・淡路島福良港発の「うずしおクルーズ」では、新春特別企画として、2026年1月1日(木・祝)午前8時より、うずしおショップMARINEにて30個限定の「福良袋(ふくらぶくろ)」を販売いたします。





商品ページ： https://www.uzu-shio.com/event/13899





メインビジュアル





福良袋





■ 販売の背景

新年の開運は「福良」の地から

日本の新年の始まりは、一年の幸運を祈り、前向きな気持ちでスタートを切る大切な節目です。当社が運航するうずしおクルーズの出航地は、地名そのものが「福が良し」と書く「福良(ふくら)港」。この験(げん)の良い地名は、古来より多くの人々に愛されてきました。この「福良」の持つ開運のパワーと、船上から体感できる世界最大級の鳴門の渦潮が織りなす大自然のダイナミックなエネルギーこそが、2026年の幸運を掴むための最高のパワースポットであると考えます。この背景のもと、お客様が「福良港」の福を持ち帰り、穏やかで前向きな一年を過ごしていただくことを願い、特別な福袋「福良袋」を企画いたしました。









■ 新年の門出に、福良の験担ぎを

限定30個の「福良袋」には、5,000円相当のお菓子などを詰め合わせ、ご来訪の皆様に「福」をお届けいたします。ご家族、ご友人、大切な方々とご一緒に、この縁起の良い「福良袋」を手に、世界最大級の渦潮の雄大な力をお受けいただき、2026年の幸運を掴み、穏やかで前向きな一年をお迎えくださいますよう心よりお祈り申し上げます。









■ 福良袋販売概要

商品名 ：福良袋(ふくらぶくろ)

販売料金 ：3,500円(税込)

販売数 ：30個限定(無くなり次第終了・お一人様1個限り)

内容 ：5,000円相当のお菓子の詰め合わせ、オリジナル絵馬

販売場所 ：うずしおショップMARINE(乗場売店)

販売開始日：2026年1月1日(木・祝)午前8時～









■ 新年最初の「初渦潮」を、大迫力で体感できるチャンス！

販売開始となる正月期間は、世界最大級の渦潮が期待できる「大潮」の時期にあたります。一年で最も迫力のある渦潮に出会える可能性が非常に高い、絶好のクルージングチャンスです。縁起の良い「福良港」の開運パワーと、新年最初のダイナミックな鳴門の渦潮のエネルギーを体感し、2026年の幸運を呼び込みましょう。





世界最大級の「渦潮」





【重要】渦潮の見頃について

渦潮は潮の満ち引きにより発生時間が異なります。渦潮の見頃の出航時刻は必ず公式ホームページをご確認ください。





鳴門海峡の遊覧船で唯一！船上ガイドが全便常駐！





【うずしおクルーズ基本情報】

淡路島から世界最大級の渦潮を「咸臨丸」「日本丸」の大型帆船で体験する約1時間のクルージングです。

営業日・出航時刻： ホームページにて要確認

料金(税込) ： 中学生以上 3,000円、小学生 1,500円、 幼児 大人1名につき1名無料

場所 ： 南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館(道の駅福良)

公式ホームページ： https://www.uzu-shio.com/