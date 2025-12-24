ELEMOs合同会社(本社：千葉県東金市)は、同社初となる歩行領域モビリティ「たのシーモ」を2025年12月24日(水)よりエレモーズ公式ストアで販売開始します。





歩行者と共存する「たのシーモ」









■乗ること自体が前向きになる歩行領域モビリティ「たのシーモ」

「たのシーモ」は、年代を問わず足が不自由な方、歩行が困難な方に向けた歩行領域モビリティです。





電動車いすを検討している方にも選択肢となる存在として、操作のしやすさ・安心感・日常使いを重視。名称には、歩行領域モビリティを使うことを前向きに捉え、「楽しもう」という気持ちを込めました。





最高速度6kmの歩行領域設計で、屋外利用を中心に屋内での使用も想定しています(利用環境により異なります)。航続距離は約30km※。大容量バッテリーは取り外し充電に対応し、充電時間は約5時間です。

※航続距離は使用環境により変動します。





最小回転半径80cmの小回り性能と自動ホールド機能により、狭い場所や坂道での不安を軽減しました。





「たのシーモ」イメージ









■自動ホールド機能で坂道も安心

坂道での停車時も、指を離すだけで自動的にブレーキがかかる自動ホールド機能を標準装備。「坂道が怖い」「止まるのが不安」といった声に応える安全設計です。車体が不意に動くことを防いでくれるので安心して操作が可能です。





「たのシーモ」乗車イメージ（坂道）









■取り回しの良さを実感できる小回り性能

前輪には3Dホイールを採用。最小回転半径はわずか80cmなので狭い場所でもスムーズに方向転換が可能です。屋内や歩道、施設内など、限られたスペースでもストレスなく扱えます。





「たのシーモ」3D駆動設計









■分かりやすく、誰でも扱いやすい簡単操作

操作系は直感的で分かりやすく設計。初めて電動モビリティに触れる方でも迷わず、安心して操作できることを重視しました。複雑な設定や覚える操作は不要で外出へのハードルを下げます。





「たのシーモ」操作方法









■航続距離30kmを実現する強靭なスタミナ

大容量バッテリーを搭載し、歩行領域モビリティとして日常使いを想定した航続距離約30km※を確保。近所への買い物や散歩はもちろん一日を通して使っても余裕のあるスタミナを備えています。

頻繁な充電の手間を減らし、日常使いのストレスを軽減します。

※航続距離は使用環境により変動します。









■バッテリーは取り外し可能、充電の負担を軽減

バッテリーは取り外して充電が可能。車体を充電場所まで運ぶ必要がなく、ご自宅のコンセント環境に合わせた運用ができます。

充電時間は約5時間と、日常生活のリズムを妨げません。





「たのシーモ」充電方法









■座席下に15Lの収納スペースを確保

座席下には15Lの積載力を誇るカゴスペースを装備。買い物や外出時の荷物をしっかり収納でき、移動と用事を一台で完結できます。





「たのシーモ」足置きと座席下のスペース









■スタイリッシュで洗練されたデザイン性

歩行領域モビリティにありがちな“いかにも福祉機器”という印象を払拭。日常の外出に自然と溶け込むスタイリッシュで洗練されたデザインを採用しました。

使わなければならない乗り物ではなく、「使いたくなる乗り物」を目指しています。





「たのシーモ」外観デザイン









■すべてが重なり合い、「乗ること自体が楽しい」体験へ

デザイン性、操作性、走行性能、安全性、積載力。これらすべてがバランスよく組み合わさることで、乗車そのものが楽しくなる歩行領域モビリティとして「たのシーモ」は完成しました。









■開発背景：「ラストランの先」を用意する責務

ELEMOsは免許不要の特定小型四輪メーカーとして、免許返納後の移動手段や日常の足を提案してきました。一方で、どうしても特定小型四輪が合わない方がいる現実もあります。

また、すでに特定小型四輪をご愛用いただくオーナー様からは、「これから先、さらに長く乗れるモビリティはあるのか」という相談も増えていくことが想定されます。





免許不要のモビリティを扱う企業として、“ラストランの先”まで寄り添う車両を用意することが私たちの責務。その答えとして開発をスタートしたのが、歩行領域モビリティ「たのシーモ」です。









■代表コメント「ELEMOsが描く未来」

ELEMOsは、免許を持てない・免許を持たない人々の移動を支えるブランドとして歩みを進めてきました。

「たのシーモ」はその思想を歩行領域へ広げる第一歩です。特定小型四輪だけでは支えきれなかった方々にも、外出する楽しさと移動の自由を届け、交通弱者や移動課題解決に貢献してまいります。





「たのシーモ」乗車イメージ









【会社概要】

会社名 ： ELEMOs合同会社

所在地 ： 千葉県東金市田間909-9

代表 ： 伊藤 京子

設立 ： 2023年10月

事業内容： 免許不要モビリティの企画・販売

URL ： https://elemos.jp/









【メーカー小売価格と購入方法】

たのシーモ(バッテリー10Ah)：478,000円(税込)

たのシーモ(バッテリー20Ah)：518,000円(税込)

日本全国対応、エレモーズ公式ストアにて販売中( https://elemos.jp/officialstore/ )

たのシーモ特設詳細ページはこちら( https://elemos.jp/tanoshimo/ )

※公式ストアでの購入に不安がある場合は、電話・メールでの購入サポートにも対応しています。