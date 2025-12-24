株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)はGiGOグループのお店において、2025年12月27日(土)より、株式会社みっとめるへん社 (本社：東京都文京区 代表取締役：鈴木 伸也)の「サン宝石」が手掛けるオリジナルキャラクター「ほっぺちゃん」とコラボレーションした、限定景品第2弾の展開やPOP UP SHOPの開催をいたします。

開催概要

■開催期間：2025年12月27日(土)～2026年1月18日(日)■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」※対象店舗は特設ページをご確認ください。■開催内容：・GiGOグループのお店限定景品の展開・デコゲーム機の登場・POP UP SHOP開催・ワークショップ開催

GiGOグループのお店限定景品

キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。■2025年12月27日(土)より順次登場予定

※数量限定。なくなり次第、終了となります。※対象店舗は特設ページをご確認ください。※画像・イラストはすべてイメージです。

デコゲーム機の登場

限定景品登場に合わせて、クレーンゲーム機を「ほっぺちゃん」で可愛くデコレーションした「デコゲーム機」が登場いたします。■開催期間：2025年12月27日(土)より登場■開催店舗：GiGO総本店／GiGO大阪道頓堀本店

※画像・イラストはすべてイメージです。

POP UP SHOP概要

期間中「ほっぺちゃん」の関連商品の販売を行います。終日フリー入場制となります。ただし、混雑した場合整理券を配布する場合がございます。予めご了承ください。■開催店名：ほっぺちゃんPOP UP SHOP■開催期間：2025年12月27日(土)～2026年1月18日(日)■開催店舗：GiGOコラボカフェ池袋

■購入特典期間中「ほっぺちゃん」の関連商品を2,000円(税込)ご購入ごとに1枚、ポストカード(全1種)を進呈いたします。

※数量限定。なくなり次第、終了となります。※画像・イラストはすべてイメージです。

ワークショップ開催

期間中「ほっぺちゃんしぼり」が体験できるワークショップを開催いたします。こちらのワークショップでは、ネオンカラータイプのオリジナルほっペちゃんをお作りいただけます。■開催期間2025年12月27日(土)／28日(日)2026年1月3日(土)／4日(日)／10日(土)／11日(日)／12日(月・祝)／17日(土)／18日(日)※他日程の開催は不定期になります。開催日程はGiGOコラボカフェX(https://x.com/GiGOcafe_ike)をご確認ください。■開催店舗：GiGOコラボカフェ池袋■参加方法：フリー入場制■参加費用：おひとり様 2,500円(税込)

著作権表記

©2025 SUNHOSEKI.All rights reserved. ©GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

コラボ企画特設ページ

https://campaign.gendagigo.jp/2511/hoppechan/

各種公式サイト・Xアカウント

■サン宝石公式サイト：https://sunho.store/■サン宝石公式X：https://x.com/sunhoseki