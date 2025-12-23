株式会社クラブネッツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：芦名 真也、以下クラブネッツ）は、2025年12月16日（火）より、コインランドリー「ウォッシュステーション」のLINEミニアプリを公開しました。クラブネッツが提供する、LINEミニアプリの構築から運用までをサポートするパッケージサービスである「LINK MINI」を活用して開発されたこのLINEミニアプリは、コインランドリー機器のリアルタイム稼働状況確認機能やマスコットキャラクター「あわわん」のエンタメコンテンツなど、快適・便利で楽しいサービスを実現しています。

LINEミニアプリについて

「LINEミニアプリ」は、店舗・企業が「LINE」上で自社サービスを提供できる新しいアプリプラットフォームです。会員証やモバイルオーダー、予約受付などのサービスをアプリの追加ダウンロード・会員登録不要で「LINE」上で提供でき、重要なお知らせを無料で通知することが可能です。また「LINE公式アカウント」との連携により、「友だち」をスムーズに獲得することができ、「LINEミニアプリ」を通じて取得した顧客の属性情報や行動データを活用することで、より効率的な販促活動を実現します。*LINEアカウントと紐づいた行動データの取得・活用にはユーザーの許諾が必須となります。詳細は公式サイトをご確認ください。

「ウォッシュステーション」のLINEミニアプリの主な特徴

https://www.lycbiz.com/jp/service/line-mini-app/

1. リアルタイム稼働状況確認機能千葉船橋店、東京府中店の洗濯機・乾燥機の使用状況をリアルタイムで確認できます。店舗に到着する前に空き状況を把握できるため、待ち時間を削減し、効率的なご利用が可能です。2. 天気予報表示機能お洗濯の計画に役立つ天気予報を向こう3日間表示。晴れの日を狙ったお洗濯や、急な雨に備えた乾燥機のご利用判断にお役立ていただけます。3. マスコットキャラクター「あわわん」のエンタメコンテンツウォッシュステーションのマスコットキャラクター「あわわん」が登場するAIを活用した一言メッセージなどオリジナルコンテンツを収録。待ち時間も楽しくお過ごしいただけます。4. 今後の展開予定今後、チェックイン機能を活かした来店者限定特典や、お得なクーポンの配信、アンケート、キャンペーン情報の配信など、お客様とのコミュニケーションを深める機能を順次追加してまいります。

LINK MINI（リンクミニ）について

「ウォッシュステーション」のLINEミニアプリは、LINEミニアプリの構築から運用までをサポートするパッケージサービスである「LINK MINI」を活用して開発されています。LINEミニアプリは、新たにアプリをダウンロードする必要がなく、普段お使いのLINEアプリからすぐにご利用いただけるため、いつでもどこでも手軽にアクセスできます。LINEアプリを開くだけで、必要なサービスにワンタップでアクセス可能です。

1.LINE公式アカウントとシームレスに連携。「LINK MINI」は、LINE公式アカウントから配信されるメッセージやクーポン、最新情報を受け取りながら、会員証の提示やポイント確認、予約などの機能をスムーズにご利用いただけます。お気に入りの店舗やブランドとのつながりが、より便利で身近になります。2.ログイン不要で、すぐに使える快適さ。「LINK MINI」は、LINEアカウントと連携しているため面倒なID・パスワードの入力や会員登録の手間がありません。初めてのご利用でも、スムーズにサービスを開始できます。3.ホーム画面ショートカットで、さらに便利に。「LINK MINI」は、スマートフォンのホーム画面にショートカットを追加できます。LINEアプリを開かなくても、ホーム画面から直接LINEミニアプリを起動できるため、まるで専用アプリのような使い心地を実現。「LINK MINI」内の「ホーム画面に追加」ボタンをタップし、画面の指示に従うだけで簡単に設定が完了します。

ウォッシュステーションについて

「ウォッシュステーション」は、大型機器で一般の洗濯物はもちろん、スニーカー、ふとん丸洗いまで、大物洗い・乾燥まで手軽にご利用できるコインランドリーです。店舗所在地千葉船橋店： 千葉県船橋市夏見4丁目40-5東京府中店： 東京都府中市宮西町2丁目12－1営業時間、設備詳細については、LINEミニアプリ内でご確認いただけます。

今後の展望

クラブネッツは「LINK MINI」を活用したLINEミニアプリを通じて、お客様により快適で便利なコインランドリー体験を提供してまいります。デジタル技術を活用したサービス向上により、地域の皆様の日常生活をサポートしてまいります。