精密部品市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月23に「精密部品市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。精密部品に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
精密部品市場の概要
精密部品市場に関する当社の調査レポートによると、精密部品市場規模は 2035 年に約 7,711億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 精密部品市場規模は約 2,232億米ドルとなっています。精密部品に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 13.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKIアナリティクスの専門家によると、精密部品市場シェアの成長は、民間航空宇宙産業の回復によるものです。パンデミック後の航空旅行の回復により、航空機の発注残が大幅に増加し、航空宇宙グレードの精密部品の調達ニーズが高まっています。航空機のエンジンや着陸装置システムは、高温高圧に耐えるために、インコネルやチタンなどの特殊合金を使用し、厳格な基準に基づいて加工されています。
当社の分析によると、ボーイングやエアバスといった大手OEMメーカーは生産ペースを上げており、それがティア1およびティア2企業によるタービンブレード、燃料ノズル、油圧アクチュエーターなどの部品生産にも波及効果をもたらし、精密部品市場のハイエンド分野の回復につながっています。
精密部品に関する市場調査によると、半導体製造の拡大に伴い、市場シェアが拡大する見込みです。半導体分野における主導権獲得を目指す世界的な競争は、精密部品市場を牽引する大きな原動力となっています。半導体製造装置（ウェハーステッパー、エッチング装置など）は、これまで製造された機械の中でも最も高精度な機械の一つであり、ナノメートルレベルの真空チャンバーやモーションコントロール機構を必要とします。
アナリストの見解によると、各国が半導体供給を確保するために新たな製造工場（ファブ）を建設する能力を高めていることから、これらの超クリーンで超精密な構造部品に対する需要が爆発的に増加しています。半導体業界の「コピー・エグザクト」（完全互換）基準を満たすことができるメーカーは、記録的な受注量を記録しています。
しかし、複数の管轄区域にわたる基準や規制、環境規制への対応コストの高さといった要因が、今後数年間における精密部品市場の成長を大きく阻害すると予想されます。
精密部品市場セグメンテーションの傾向分析
精密部品市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、精密部品の市場調査は、製造工程別、材質別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、流通別と地域別に分割されています。
