大人女性に贈る上質防寒手袋【香川手袋】ピッグスエード×高機能素材 Thermal Pro（R）
日本有数の手袋産地・香川県で丁寧に仕立てられた【香川手袋】のレディース向けコンビグローブ。上質なピッグスエードを使用した外観は、柔らかな風合いと落ち着いた高級感を兼ね備え、カジュアルからきれいめスタイルまで幅広く対応します。
手の甲側には、高機能素材 POLARTEC（R）「Thermal Pro（R）」 を採用。軽量でありながら優れた保温性を発揮し、冷えやすい季節でも手元をしっかりと温めます。通気性にも配慮された素材のため、長時間着用しても蒸れにくく、快適な着け心地が続きます。
立体的なパターン設計により、女性の手に自然にフィット。動かしやすさと美しいシルエットを両立しています。普段使いはもちろん、通勤・お出かけ・ギフトにもおすすめの一双。伝統技術と最新素材を融合させた、実用性とデザイン性を兼ね備えた冬の定番グローブです。
