ABS・PC樹脂需要が下支え、2025～2031年CAGR5.9％で推移するAMS市場
アルファメチルスチレン（AMS）は、クメンの部分酸化によって製造されるフェノールの反応過程で並行して生成される共産物である。アルファメチルスチレン（AMS）は、可塑剤、樹脂の製造や、多くの重合反応プロセスで使用される中間化学薬品である。
行業特性：静かに広がる需要、品質競争が市場を動かす
AMS産業の発展を語る上で鍵となるのは、応用先の着実な拡大と高品質化競争である。特にABS樹脂やPC樹脂などのエンジニアリングプラスチック産業は、自動車、家電、電子機器の軽量化・高耐熱化の潮流を追い風に安定成長しており、AMSの需要は年々底堅さを増している。加えて、近年の各国メーカーは、揮発性低減や着色抑制などの高純度AMSの開発に注力し、下流メーカーの加工歩留まりや高品質グレード製品の量産性を高めることで差別化を図っている。このようにAMS市場は成熟しながらも、新たな付加価値創出によって持続的な成長動力を確保しているのである。
市場規模：5.9％の成長曲線、2031年に2.58億ドルへ
LP Informationの最新調査レポート「世界アルファメチルスチレン（AMS）市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/439364/alpha-methylstyrene--ams）によれば、グローバルAMS市場は2025～2031年に年平均成長率（CAGR）5.9％を維持し、2031年には市場規模が2.58億米ドルに達すると予測されている。この成長は決して派手ではないが、エンジニアリングプラスチックの堅調な需要、アジア太平洋地域の産業投資拡大、そして高機能材料への置換が進むことで、安定した上昇曲線を描いている。とりわけ電子機器やEV関連部材の高度化は、熱安定性に優れたAMS系樹脂の需要を押し上げ、市場全体に継続的な押し上げ効果をもたらしている。このような構造的追い風が、今後数年間の市場成長を確固たるものにするのである。
図. アルファメチルスチレン（AMS）世界総市場規模
図. 世界のアルファメチルスチレン（AMS）市場におけるトップ22企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：トップ10で世界の71％、寡占が生む安定と競争
AMS市場の供給構造は高い集中度を示しており、2024年時点でIneos Phenol、AdvanSix、Altivia、Moeve （Cepsa）、DOMO Chemicals、Versalis （Eni）、Taiwan Prosperity Chemical Corporation、Rosneft （SANORS）、Mitsubishi Chemical、Kumho P&B Chemicalsといった企業が、売上ベースで世界シェアの約71％を占めている。これらの企業はフェノール・アセトンバリューチェーンを強固に持つため、AMS供給においてコスト競争力と安定供給力を兼ね備えている点が特徴である。特に欧州とアジアの企業は高純度製品の強化に注力し、北米企業は一貫生産体制による効率化で市場をリードしている。この寡占構造が市場安定を支える一方、差別化技術をめぐる競争の激化も市場のダイナミズムを生み出している。
展望：高機能化・脱炭素化が切り開く次のステージ
今後のAMS市場を展望すると、素材の高耐久化・軽量化・低環境負荷という世界的な潮流が、大きな成長エンジンとなる。特にEV、再生可能エネルギー機器、次世代家電などの分野で、耐熱性・耐衝撃性・加工安定性を兼ね備えた樹脂材料への需要が増すにつれ、AMSの役割は一段と重要になる。また、精製技術の進歩により、揮発分や着色の低減、重合安定性の向上など、さらなる高機能グレードの開発余地が広がっている。副生物として扱われてきたAMSが、今後は「戦略的機能モノマー」としての価値を確立し、新たな応用分野と市場拡大を切り開く未来が待っているのである。
