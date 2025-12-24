TopMediai、クリエイター向け新機能「ガイド」を公開。発信・成長・参加を支援する新たなコミュニティ拠点へ
音楽・音声・動画・画像関連のオンラインAIサービスを提供する Cleverguard Technology Co., Limited（本社：香港九龍尖沙咀サリスベリーロード3号スターハウス、代表取締役：黄徳安）は、2025年12月21日より、AIクリエイティブプラットフォーム「TopMediai」において、クリエイター向け新機能「ガイド」を新たに公開いたしました。
本機能は、クリエイターが自身の知見や制作ノウハウを発信できる場としてだけでなく、成長ステップの可視化、公式IPの紹介、各種イベントやチャレンジ企画への参加を一体化したコミュニティ拠点です。創作活動の「発信・学習・参加」をひとつの導線で支援することで、より活発なクリエイターエコシステムの構築を目指します。
【ガイドについて】
「ガイド」は、TopMediaiを利用するクリエイターが情報を共有し、学び合い、活動の幅を広げるための専用ページです。初心者から経験者まで、それぞれのステージに応じたコンテンツや参加機会を提供し、継続的な創作活動を後押しします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337762&id=bodyimage1】
【主な機能と特徴】
1.クリエイターによるコンテンツ投稿
クリエイターは、AIツールの使い方、制作事例、活用アイデアなどを自由に投稿できます。自身の経験を発信することで、他ユーザーとの知識共有や交流が可能になります。
2.クリエイター成長ロードマップの提示
創作活動のステップや目標を分かりやすく整理した「成長の道筋」を掲載。これから活動を始めるユーザーも、次に何をすべきかを把握しやすい設計となっています。
3.公式IPの紹介
TopMediaiが展開する公式IPや注目プロジェクトを紹介。公式コンテンツを通じて、プラットフォームの世界観や活用のヒントを得ることができます。
4.初回投稿特典（50クレジット）
ガイド内での初回コンテンツ投稿を行ったクリエイターには、50クレジットを付与。創作意欲を高め、積極的な参加を促進します。
5.イベント・キャンペーン展示
開催中および予定されている各種イベント情報を一覧で確認可能。最新の企画や参加機会を逃さずチェックできます。
6.チャレンジ（イベント専用セクション）
テーマに沿ったチャレンジ企画を定期的に実施。参加型コンテンツを通じて、創作スキルの向上やコミュニティ内での露出機会を提供します。
詳細はこちら：
TopMediaiガイド:https://jp.topmediai.com/app/guides/
TopMediai公式サイト：https://jp.topmediai.com/
【おすすめの活用シーン】
1.AI活用ノウハウを発信したいクリエイター
AI音楽生成、音声読み上げ、動画生成などの活用方法や制作の工夫、実践的なTipsを記事として共有することで、自身の知見を整理しながら他ユーザーに価値ある情報を届けることができます。発信を通じて、クリエイターとしての認知向上にもつながります。
2.これから創作活動を始めたい初心者ユーザー
「何から始めればよいかわからない」というユーザーにとって、ガイド内の成長ロードマップや他クリエイターの投稿は、具体的な学習指針となります。成功事例や制作プロセスを参考にしながら、安心して創作をスタートできます。
3.イベントやチャレンジを通じてスキルアップしたい方
定期的に開催されるチャレンジ企画に参加することで、テーマに沿った制作経験を積むことができ、表現力や応用力の向上が期待できます。目標を持って取り組むことで、継続的な創作モチベーションの維持にもつながります。
