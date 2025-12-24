ななしいんく所属 VTuber『宗谷いちか』 録り下ろし音声ガイダンス ワイヤレスイヤホンが登場 完全受注生産で12月24日（水）18時から受注販売開始
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン「CP-TWS01E」と、ななしいんく所属VTuber『宗谷いちか※1』とのコラボレーションモデルを受注販売いたします。
本機種「CP-TWS01E」は、Qualcomｍ（R）社製のSoC「QCC3072」を採用しています。一般的なSBCやAACに加え、最新オーディオコーデックであるQualcomm（R） aptXTM Adaptiveにも対応しており、対応する最新のAndroid端末と組み合わせることで、従来のQualcomm （R） aptXTMに比べて高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。さらに、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する「Qualcomm（R） TrueWireless Mirroring」を搭載しています。片方のイヤホンを親機として接続し、もう片方のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう、随時ロールスワッピングを行うことによって音の途切れやノイズを抑え、バッテリーの片減りを防止します。また、ANC（アクティブノイズキャンセリング）機能、外音取り込み（アンビエントモード）機能、低遅延モード（ゲームモード）機能を搭載しております。さらに、防水機能（IPX4）を備えているため、運動時の汗や急な雨でも安心して使用できます（充電ケースは除く）。
本コラボレーションモデルは、左右のイヤホンや充電ケースを「宗谷いちか」本人がデザインした柄を本体にあしらい、白を基調とした普段使いがしやすい商品となっております。また内蔵されているボイスは完全録り下ろし（全13ワード）です。パッケージには、本コラボレーションモデルのために撮り下ろされた「宗谷いちか」のビジュアルを採用しています。
あわせて、撮り下ろしビジュアルをパッケージに採用し本体を「宗谷いちか」本人がデザインをした「ワイヤレス充電器（1種類）」も販売いたします。
通販サイト「ONKYO DIRECT」は12月24日（水）18:00より弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME
STORE（以下、音アニ）」は12月25日（木）11:00より販売を開始いたします。
また、弊社秋葉原店舗「音アニ」では12月25日（木）11:00より販売と同時に実機展示を実施いたします。本モデルに搭載される録り下ろしボイスや音質を確認できるほか、店頭設置の専用QRコードからもご購入いただけます。
※1 『宗谷いちか』とは
ななしいんく所属のVTuber。
YouTubeでの生配信をメインに、歌/演技/配信企画/司会などの幅広いマルチな活動に加えて、イラスト/動画制作/デザイ
ンなども自身で手がけるクリエイティブな一面も併せ持つ。
常に自分のリスナーさんが喜ぶことを第一に考えている、唯一無二な女の子。
YouTube：https://www.youtube.com/@Ichika_Souya
X：https://x.com/Ichika_Souya
【セット内容／録り下ろし音声ガイダンス】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■受注販売（1）：通販サイト 「ONKYO DIRECT」 でのご注文
https://onkyodirect.jp/shop/pages/Ichika_Souya.aspx
■受注販売（2）：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ）」 でのご注文
