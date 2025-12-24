総785アイテムの福袋で迎春！ドン・キホーテ、アピタ、ピアゴなどPPIHグループの初売り2026年1月1日スタート「情熱価格 お菓子福袋（ドンペンバッグつき）」が初登場！

株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（以下、「PPIH」）が運営するドン・キホーテ、MEGAドン・キホーテ、アピタ、ピアゴなど国内約660店舗は、2026年も元旦より営業します※。また、うち522店舗において総785アイテムの新春福袋を販売します。

さらに、ドン・キホーテはオリジナル商品ブランド「情熱価格」初の「お菓子福袋（ドンペンバッグつき）」を12月26日（金）より順次、一部店舗で販売するほか、厳選30商品を対象に20％分のmajicaポイントを還元するお得なキャンペーンを実施。アピタ・ピアゴは豪華景品が当たる初夢大抽選会や、ポイント10倍還元祭を開催します。※ピアゴ一里山店など一部店舗を除く







長引く物価高と不安定な経済状況の中、2025年は「賢く選びたい」という節約志向が一層強まりましたが、その反動として、日々の頑張りへの「ご褒美消費」に対するニーズも高まっています。この流れは2026年も継続し、福袋にも「お得感」と「特別感」の両方が求められると予想します。

そこで当グループは、ドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ、それぞれの店舗であらゆるお買い物ニーズに合わせた多彩な福袋をラインアップしました。定番の圧倒的なディスカウント商品に加えて、年始の食卓を華やかにするご馳走食材などを取り揃え、お買い物が新年最初のエンターテイメントとなるような、アミューズメント性を活かした初売りを展開します。

■ドン・キホーテの初売り〜お正月はドンキの福袋で初笑顔！〜

開催期間：2026年1月１日（木・祝）〜福袋はなくなり次第終了

開催店舗：全国のドン・キホーテ系列397店舗 ※実施店舗は特設サイトでご確認ください

ドン・キホーテの初売り＆福袋：https://www.donki.com/campaign/2026_gantan/app.php　

※元旦のチラシは12月29日（月）に掲載予定です

＜ドン・キホーテの福袋一例>

※店舗により取り扱いの無い場合がございます。また、購入数に制限のある商品がございます。あらかじめご了承ください。

●TCL50v型QLED4Kチューナー内蔵液晶テレビ＋シアターバー　税込55,000円　







●アルインコ マッサージチェア＋ボディシェイプガン＋フィットウェーブ　 税込11万円







●トゥルースリーパーマットレス＋まくら 2点セット（シングル、セミダブル、ダブル）低反発／高反発 各税込11,000〜15,400円







●ANKER太陽光充電対応どこでも電源3点セット 税込66,000円







※左から、ポータブル電源SolixC800／ソーラーパネルSolixPS100／SolixC800用防塵＆防水バッグ

●ロムアンドラッキーバッグ　イエベセット／ブルベセット　 各税込4,268円







●GronGプロテイン3点スペシャルセット　税込5,400円







●2026年　犬福袋／猫福袋　各税込1,100円







●ゴートミルク福袋2026　税込2,750円







●本多タオル 高吸水ボリューム　マイクロファイバー9点セット　税込2,200円











●インナービューティーセット　税込2,160円







セット内容：

・TEAZENコンブチャ　シャインマスカット50g

・テイラーディープウォーター

・ラクフィットゴールド30本60g

ドンキのド試し第一弾 〜厳選30商品が20%ポイント還元〜

「情熱価格」より話題の30商品を対象に、購入金額20％分のmajicaポイントを還元します。

開催期間：1月1日（木・祝）〜5日（月）

対象店舗：全国のドン・キホーテ系列店舗

※アピタ、ピアゴはキャンペーン対象外です

※majicaポイントは2月以降順次付与されます





※対象商品一例　






■アピタ・ピアゴ・ユーストアの初売り＆福袋

開催期間：2026年1月1日（木・祝）〜1月5日（月）※福袋は1月3日（土）まで

開催店舗：アピタ・ピアゴ・ユーストアなど129店舗 ※ピアゴ一里山店は1月2日より営業します

アピタ・ピアゴ・ユーストアの新春初売り： https://www.uny.co.jp/sp/hatsuuri/　

※初夢大抽選会、ポイント10倍還元祭の詳細は特設サイトでご確認ください

＜アピタ・ピアゴ・ユーストアの初売り＆福袋一例>

※店舗により取り扱いの無い場合がございます。また、購入数に制限のある商品がございます。あらかじめご了承ください。

●ブランドキャリーケース・ポーチセット　S 税込8,800円　M 税込9,900円







●プーマ　スピードモンスター V5　税込5,500円







●象印＋アラジン 圧力IH炊飯ジャー・トースターセット　税込33,000円

　【アピタ一部店舗限定】







●T-fal　IHモカキッチン4点セット　税込5,500円

　【ピアゴ一部店舗限定】







●信州ハム　爽やか信州お楽しみ袋（412g）　税込1,080円







●銀座コージーコーナースイーツ福袋　税込1,340円







＜数量限定＊初売り受注販売＞

●ルイ・ヴィトン100万円 7点セット福袋　税込110万円









●純金2026年干支ホース インゴット5g　税込218,900円







●魚優寿司　本ずわい蟹入海鮮にぎり（海琴）（22貫）税込3,003円







●冷蔵庫満タンSALE商品





※対象商品イメージ






＜アピタ・ピアゴ オンラインショップ　日替わり奉仕品一例＞

【1月1日（木・祝）限定商品】

ダックダウン97% 羽毛掛ふとん　シングルロング　各色税込29,700円







【1月2日（金）限定商品】ヒートオンインナー限定アイテム　各税込500円







【1月3日（土）限定商品】ガンプラ　最大30%OFF







受付サイト： アピタ・ピアゴ オンラインショップ　　　　　　https://online.apitashop.com/sp/newyear/index.html　

本件に関するお問合わせ先

■一般の方のお問合せ先　株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

HP〈https://www.uny.co.jp/customer_inquiry/〉の「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

関連リンク

ドン・キホーテの初売り＆福袋

https://www.donki.com/campaign/2026_gantan/app.php

アピタ・ピアゴ・ユーストアの新春初売り

https://www.uny.co.jp/sp/hatsuuri/

受付サイト： アピタ・ピアゴ オンラインショップ

https://online.apitashop.com/sp/newyear/index.html