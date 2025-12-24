こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
総785アイテムの福袋で迎春！ドン・キホーテ、アピタ、ピアゴなどPPIHグループの初売り2026年1月1日スタート「情熱価格 お菓子福袋（ドンペンバッグつき）」が初登場！
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（以下、「PPIH」）が運営するドン・キホーテ、MEGAドン・キホーテ、アピタ、ピアゴなど国内約660店舗は、2026年も元旦より営業します※。また、うち522店舗において総785アイテムの新春福袋を販売します。
さらに、ドン・キホーテはオリジナル商品ブランド「情熱価格」初の「お菓子福袋（ドンペンバッグつき）」を12月26日（金）より順次、一部店舗で販売するほか、厳選30商品を対象に20％分のmajicaポイントを還元するお得なキャンペーンを実施。アピタ・ピアゴは豪華景品が当たる初夢大抽選会や、ポイント10倍還元祭を開催します。※ピアゴ一里山店など一部店舗を除く
長引く物価高と不安定な経済状況の中、2025年は「賢く選びたい」という節約志向が一層強まりましたが、その反動として、日々の頑張りへの「ご褒美消費」に対するニーズも高まっています。この流れは2026年も継続し、福袋にも「お得感」と「特別感」の両方が求められると予想します。
そこで当グループは、ドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ、それぞれの店舗であらゆるお買い物ニーズに合わせた多彩な福袋をラインアップしました。定番の圧倒的なディスカウント商品に加えて、年始の食卓を華やかにするご馳走食材などを取り揃え、お買い物が新年最初のエンターテイメントとなるような、アミューズメント性を活かした初売りを展開します。
https://digitalpr.jp/table_img/2034/125497/125497_web_1.png
■ドン・キホーテの初売り〜お正月はドンキの福袋で初笑顔！〜
開催期間：2026年1月１日（木・祝）〜福袋はなくなり次第終了
開催店舗：全国のドン・キホーテ系列397店舗 ※実施店舗は特設サイトでご確認ください
ドン・キホーテの初売り＆福袋：https://www.donki.com/campaign/2026_gantan/app.php
※元旦のチラシは12月29日（月）に掲載予定です
＜ドン・キホーテの福袋一例>
※店舗により取り扱いの無い場合がございます。また、購入数に制限のある商品がございます。あらかじめご了承ください。
●TCL50v型QLED4Kチューナー内蔵液晶テレビ＋シアターバー 税込55,000円
●アルインコ マッサージチェア＋ボディシェイプガン＋フィットウェーブ 税込11万円
●トゥルースリーパーマットレス＋まくら 2点セット（シングル、セミダブル、ダブル）低反発／高反発 各税込11,000〜15,400円
●ANKER太陽光充電対応どこでも電源3点セット 税込66,000円
※左から、ポータブル電源SolixC800／ソーラーパネルSolixPS100／SolixC800用防塵＆防水バッグ
●ロムアンドラッキーバッグ イエベセット／ブルベセット 各税込4,268円
●GronGプロテイン3点スペシャルセット 税込5,400円
●2026年 犬福袋／猫福袋 各税込1,100円
●ゴートミルク福袋2026 税込2,750円
●本多タオル 高吸水ボリューム マイクロファイバー9点セット 税込2,200円
●インナービューティーセット 税込2,160円
セット内容：
・TEAZENコンブチャ シャインマスカット50g
・テイラーディープウォーター
・ラクフィットゴールド30本60g
https://digitalpr.jp/table_img/2034/125497/125497_web_2.png
ドンキのド試し第一弾 〜厳選30商品が20%ポイント還元〜
「情熱価格」より話題の30商品を対象に、購入金額20％分のmajicaポイントを還元します。
開催期間：1月1日（木・祝）〜5日（月）
対象店舗：全国のドン・キホーテ系列店舗
※アピタ、ピアゴはキャンペーン対象外です
※majicaポイントは2月以降順次付与されます
■アピタ・ピアゴ・ユーストアの初売り＆福袋
開催期間：2026年1月1日（木・祝）〜1月5日（月）※福袋は1月3日（土）まで
開催店舗：アピタ・ピアゴ・ユーストアなど129店舗 ※ピアゴ一里山店は1月2日より営業します
アピタ・ピアゴ・ユーストアの新春初売り： https://www.uny.co.jp/sp/hatsuuri/
※初夢大抽選会、ポイント10倍還元祭の詳細は特設サイトでご確認ください
＜アピタ・ピアゴ・ユーストアの初売り＆福袋一例>
※店舗により取り扱いの無い場合がございます。また、購入数に制限のある商品がございます。あらかじめご了承ください。
●ブランドキャリーケース・ポーチセット S 税込8,800円 M 税込9,900円
●プーマ スピードモンスター V5 税込5,500円
●象印＋アラジン 圧力IH炊飯ジャー・トースターセット 税込33,000円
【アピタ一部店舗限定】
●T-fal IHモカキッチン4点セット 税込5,500円
【ピアゴ一部店舗限定】
●信州ハム 爽やか信州お楽しみ袋（412g） 税込1,080円
●銀座コージーコーナースイーツ福袋 税込1,340円
＜数量限定＊初売り受注販売＞
●ルイ・ヴィトン100万円 7点セット福袋 税込110万円
●純金2026年干支ホース インゴット5g 税込218,900円
●魚優寿司 本ずわい蟹入海鮮にぎり（海琴）（22貫）税込3,003円
●冷蔵庫満タンSALE商品
＜アピタ・ピアゴ オンラインショップ 日替わり奉仕品一例＞
【1月1日（木・祝）限定商品】
ダックダウン97% 羽毛掛ふとん シングルロング 各色税込29,700円
【1月2日（金）限定商品】ヒートオンインナー限定アイテム 各税込500円
【1月3日（土）限定商品】ガンプラ 最大30%OFF
受付サイト： アピタ・ピアゴ オンラインショップ https://online.apitashop.com/sp/newyear/index.html
本件に関するお問合わせ先
■一般の方のお問合せ先 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
HP〈https://www.uny.co.jp/customer_inquiry/〉の「お問い合わせ」フォームをご利用ください。
