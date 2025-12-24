¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥µ¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÌò°÷¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥¯¥µ¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§°ÂÞ¼ À»»Ê¡Ë¤Ï¡¢²¼µ¤Î¿Í»ö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìò°÷¿Í»ö
https://digitalpr.jp/table_img/2230/125347/125347_web_1.png
¥¢¥¯¥µ¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥¯¥µ¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥¢¥¯¥µ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¡¢2019Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÊÝ¸±»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£»±²¼¤Ë¥¢¥¯¥µÀ¸Ì¿¡¢¥¢¥¯¥µÂ»³²ÊÝ¸±¤Î2¼Ò¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥µ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥¯¥µ¤ÏÀ¤³¦50¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç154,000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¡¢9,500Ëü¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢ÊÝ¸±¤ª¤è¤Ó»ñ»º±¿ÍÑÊ¬Ìî¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¤¹¡£¹ñºÝ²ñ·×´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¯2024Ç¯¤ÎÇä¾å¤Ï1,103²¯¥æ¡¼¥í¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥¢¡¼¥Ë¥ó¥°¥¹¤Ï80²¯¥æ¡¼¥í¡¢2024Ç¯12·î31Æü»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë±¿ÍÑ»ñ»ºÁí³Û¤Ï8,790²¯¥æ¡¼¥í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥µ¤Ï¥æ¡¼¥í¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥ÈA¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¯¥µ¤ÎÊÆ¹ñÍÂÂ÷³ô¼°¤ÏOTC QX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¡¢¥À¥¦¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡ÊDJSI¡Ë¤äFTSE4GOOD¤Ê¤É¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¼çÍ×SRI¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÏ¢´Ä¶·×²è¡¦¶âÍ»¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡ÊUNEP FI¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊÝ¸±¸¶Â§¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÀÕÇ¤Åê»ñ¸¶Â§¡×¤Ë½ðÌ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*¥¢¥¯¥µ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿ôÃÍ¤Ï2024Ç¯1·î¡Á12·î¤Î¶ÈÀÓ¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥¢¥¯¥µ¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥É ¡õ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£
ÅÅÏÃ¡§03-6737-7200
