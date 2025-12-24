汚染防止マスク市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026―2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月19に「汚染防止マスク市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。汚染防止マスクに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
汚染防止マスク市場の概要
汚染防止マスク市場に関する当社の調査レポートによると、汚染防止マスク市場規模は 2035 年に約 89 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 汚染防止マスク市場規模は約 42 億米ドルとなっています。汚染防止マスクに関する市場調査レポートでは、市場は 2026―2035 年の予測期間中に約 7.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、汚染防止マスク市場シェアの拡大は、山火事の脅威の増大と気候変動によって悪化した大気汚染事象が複合的に影響している結果です。気候変動に直接関連する、急性的で突発的な大気汚染事象の頻度、強度、地理的範囲が拡大しており、中でも山火事が顕著です。慢性的な都市部の大気汚染とは異なり、これらの事象は突然、壊滅的な大気質危機を引き起こし、何百万人もの人々に影響を与えます。
世界保健機関（WHO）の報告によると、すでに36億人が気候変動の影響を非常に受けやすい地域に住んでいます。気候変動は2030年から2050年の間に年間約250 000人の追加死亡者数を引き起こすと予想されており、大気汚染による死亡を防ぐために防塵マスクのような保護具が必要となっています。
汚染防止マスクに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/anti-pollution-mask-market/104752
汚染防止マスクに関する市場調査によると、大気質の悪化が健康と生産性にとって不可欠な問題として世界的に認識されるようになったことで、市場シェアが拡大する見込みです。有害な大気汚染は、世界人口の大多数に影響を与える慢性疾患の原因となっています。世界保健機関（WHO）によると、2019年には屋外の大気汚染が原因で世界中で約4.2%の早死が発生し、そのうち約89%は低所得国および中所得国で発生しました。これは、これらの国々の人々が大気汚染にさらされていることを示しています。こうした状況から、大気質指数（AQI）の測定、汚染物質レベルの低減、そして汚染防止マスクなどの保護具の使用といった予防策の必要性が高まっています。
主要な制約の一つは、生産と在庫を不安定にする、景気循環や天候に左右される需要パターンです。売上高の急増は、目に見える汚染現象、季節的なスモッグ、山火事などと密接に関連しており、予測不可能な急激な需要増加につながります。このような「危機的状況下での買い占め」パターンは、需要ピーク時にはサプライチェーンのボトルネックを引き起こし、需要が落ち着いた時期には高額な過剰在庫につながるため、メーカーにとって安定した市場予測と小売業者との確固たる関係構築を極めて困難にしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337934&id=bodyimage1】
汚染防止マスク市場セグメンテーションの傾向分析
汚染防止マスク市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、汚染防止マスクの市場調査は、製品タイプ別、フィルタータイプ別、材質別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、流通別と地域別に分割されています。
汚染防止マスク市場の概要
汚染防止マスク市場に関する当社の調査レポートによると、汚染防止マスク市場規模は 2035 年に約 89 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 汚染防止マスク市場規模は約 42 億米ドルとなっています。汚染防止マスクに関する市場調査レポートでは、市場は 2026―2035 年の予測期間中に約 7.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、汚染防止マスク市場シェアの拡大は、山火事の脅威の増大と気候変動によって悪化した大気汚染事象が複合的に影響している結果です。気候変動に直接関連する、急性的で突発的な大気汚染事象の頻度、強度、地理的範囲が拡大しており、中でも山火事が顕著です。慢性的な都市部の大気汚染とは異なり、これらの事象は突然、壊滅的な大気質危機を引き起こし、何百万人もの人々に影響を与えます。
世界保健機関（WHO）の報告によると、すでに36億人が気候変動の影響を非常に受けやすい地域に住んでいます。気候変動は2030年から2050年の間に年間約250 000人の追加死亡者数を引き起こすと予想されており、大気汚染による死亡を防ぐために防塵マスクのような保護具が必要となっています。
汚染防止マスクに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/anti-pollution-mask-market/104752
汚染防止マスクに関する市場調査によると、大気質の悪化が健康と生産性にとって不可欠な問題として世界的に認識されるようになったことで、市場シェアが拡大する見込みです。有害な大気汚染は、世界人口の大多数に影響を与える慢性疾患の原因となっています。世界保健機関（WHO）によると、2019年には屋外の大気汚染が原因で世界中で約4.2%の早死が発生し、そのうち約89%は低所得国および中所得国で発生しました。これは、これらの国々の人々が大気汚染にさらされていることを示しています。こうした状況から、大気質指数（AQI）の測定、汚染物質レベルの低減、そして汚染防止マスクなどの保護具の使用といった予防策の必要性が高まっています。
主要な制約の一つは、生産と在庫を不安定にする、景気循環や天候に左右される需要パターンです。売上高の急増は、目に見える汚染現象、季節的なスモッグ、山火事などと密接に関連しており、予測不可能な急激な需要増加につながります。このような「危機的状況下での買い占め」パターンは、需要ピーク時にはサプライチェーンのボトルネックを引き起こし、需要が落ち着いた時期には高額な過剰在庫につながるため、メーカーにとって安定した市場予測と小売業者との確固たる関係構築を極めて困難にしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337934&id=bodyimage1】
汚染防止マスク市場セグメンテーションの傾向分析
汚染防止マスク市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、汚染防止マスクの市場調査は、製品タイプ別、フィルタータイプ別、材質別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、流通別と地域別に分割されています。